„Ócska hazugság ez az egész” – Sebestyén Júlia férje is reagált a felesége elleni bántalmazási vádra

„Ócska hazugság ez az egész, nincs kétségem afelől, hogy megszüntetik a nyomozást” – mondta Gór Csaba fideszes politikus, a kormánypártok II. kerületi a 24.hu-nak felesége, az Európa-bajnok műkorcsolyázó, Sebestyén Júlia ellen kiskorú veszélyeztetése gyanújával indult eljárásról.

Időközben Gór Csaba a Fidesz II. kerületi önkormányzati frakcióvezetője és az egyik budai választókerület elnöke, lemondott a polgármester-jelöltségéről Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakozó javára.

Gór Csaba azt mondja, hogy a visszalépése nincs összefüggésben azzal, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) a gyermekvédelmi hatósághoz fordult, egyúttal rendőrségi bejelentést is tett amitt, hogy Sebestyén Júlia több tanítványa és a szüleik panasszal éltek.

Egyes szülők szerint a versenyzőként Európa-bajnok edző lelkileg gyötri gyermekeiket, míg egyes versenyzőkkel szemben kirekesztő.

2023 májusában számoltunk be számoltunk be arról, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség – amelynek a fideszes országgyűlési képviselő, Kósa Lajos az elnöke – fegyelmi eljárást indított Sebestyén Júlia edzővel szemben, miután szülők egy csoportja szerint az Európa-bajnok lelkileg és fizikailag is bántalmazta a gyermekeiket.

Az egyik bántalmazott korcsolyázó részletesen beszélt az Indexnek az őt ért sérelmekről. Természetesen Sebestyén Júliát is megkerestük, aki készséggel állt rendelkezésre, és úgy fogalmazott: áll a vizsgálatok elé, nincs takargatnivalója.

