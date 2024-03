A Silvanusban történtek hatására több hotel felülvizsgálhatja a tűzvédelmi jegyzőkönyveit

Ezen a héten bizonyára sok szálloda ellenőrzi majd a tűzvédelmi jegyzőkönyveit. A foglalásokat muszáj rendezni, vis maior esetekben a pénzt vissza kell fizetni. Szerencsés helyzet, ha a biztosítás a tűzkár mellett egy esetleges üzemszünetre is kiterjed. Amennyiben relatíve rövid időn belül sikerül a régi állapotot visszaállítani, akár egy főnixmadárként való újjászületés is elképzelhető – ezeket a tanulságokat vontuk le Flesch Tamással, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnökével a Hotel Silvanusban történtek apropóján.

Az elmúlt napokban bejárta a hazai sajtót a Hotel Silvanusban történt tűzvész. Mint ismert, a visegrádi Panoráma útra szombat délelőtt riasztották a tűzoltókat, akik nagy erőkkel vonultak a helyszínre, és órákon át küzdöttek a lángokkal. A szállodából több mint 200 embert kellett kimenekíteni, óriási szerencse, hogy senki sem sérült meg.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke az Index megkeresésére arról beszélt: ugyan a Hotel Silvanus nincs a tagjaik között, mégis örömmel állnak rendelkezésre, „egy ilyen helyzetben ugyanis minden, szektorban dolgozó szíve megdobban”.

Azt gondolom, hogy ennél nagyobb félelme egy tulajdonosnak vagy ügyvezetőnek sincsen, ez egy igazi rémálom, ami mellett minden más probléma eltörpül

– fogalmazott, hozzátéve: természetesen egy tűzeset sosem jön jókor, de most további nehézséget jelent, hogy a jelenlegi egy rendkívül intenzív időszak a wellness-szállodák életében: már csak néhány nap választ el bennünket a március 15-ei hosszú hétvégétől, illetve a húsvét is közeleg.

Hangsúlyozta, hogy természetesen a szálloda felelőssége a meglévő foglalásokat rendezni, és ez az, amiben a környező hotelek tudnak segíteni – persze csak a lehetőségeikhez mérten, hiszen a fenti okok miatt több helyen akár teltház is lehet. Amennyiben árban és minőségben nincs megfelelő alternatíva, vis major helyzet alakul ki, és a pénzt muszáj visszafizetni.

Ilyenkor egy kicsit mindenki észbe kap

Arra a kérdésre, hogy egy ilyen szintű tűzkár mennyire számít egyedülállónak, Flesch Tamás úgy felelt: ha visszanézzük a magyar szállodaipar történetét, azt láthatjuk, hogy ez azért egy nagyon ritka eset, különösen igaz ez azokra a hotelekre, amelyek az elmúlt néhány évtizedben épültek, hiszen azoknak már rendkívül komoly tűzvédelmi előírásoknak kell megfelelni, és egy bizonyos kategória fölött – ott, ahol sok külföldi vendég is van – a különböző foglaló oldalak is szoktak szakértőt kiküldeni, amellett, hogy a hazai szabályok világviszonylatban is szigorúnak számítanak.

Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy ezen a héten sok szállodás előveszi majd a tűzrendészetre vonatkozó jegyzőkönyveit, ellenőrzéseit. Sajnos így működünk: egyébként is is odafigyelünk, de amikor történik egy ilyen, egy kicsit mindannyian észbe kapunk. Természetesen a konkrét esetben a pontos okokat még ki kell vizsgálni, de az biztos, hogy a hírekben is elhangzó elektromos tűz rendkívül veszélyes és kiszámíthatatlan is, ami éberségre int mindenkit

– jelentette ki.

Ahogyan arról szintén írtunk, a Hotel Silvanusban a tűz a negyedik emeletről indult ki, és mintegy 200-300 négyzetméteres területet érintett, többek között a teljes tetőszerkezet kigyulladt. A 151 szobából 143 volt kiadva, az épületet elhagyóknak a helyszínen buszokat, melegedőket biztosítottak. Az igazgató, Pintér Róbert az ügyben szinte azonnal megszólalt, a legfontosabb információkról az MTI-t tájékoztatta, és a szálloda azóta a közösségi oldalán is közzétett posztokat.

Szombaton azt írták: „Borzasztó órákon vagyunk túl! Hálát adunk, hogy személyi sérülés nem történt. A tüzet sikeresen megállították a tűzoltó egységek! Köszönjük a kitartó és fáradhatatlan munkát a tűzoltóságnak és minden egységnek (katasztrófavédelem, mentők, rendőrség, önkéntesek) egyaránt, továbbá a helyi vendéglátók és szállodák önzetlen és feltétel nélküli segítségét!”

Vasárnap ismét jelentkeztek, ekkor már arról számoltak be, hogy a kollégák segítségével megkezdték a szálloda területeinek a rendbetételét, de közölték azt is:

„Senkit nem bocsátunk el, minden itt dolgozó munkatársunkhoz ragaszkodunk, mellettük vagyunk és maradunk, hiszen a Silvanus egy nagy család, személyzetünk páratlan, ez az erősségünk és ettől vagyunk mi az ország egyik legkedveltebb kikapcsolódási pontja. A mottónk is úgy szól: „A vendéget úgy kell fogadni és vendégül látni, mint amikor barátainkat, szeretteinket hívjuk meg otthonunkba” – jelezték, kiemelve, hogy „talpraállnak.'

Flesch Tamás professzionálisnak nevezte azt, ahogyan a hotel a történteket kezelte, és azt is, hogy az igazgató nem bújt el, rögtön kiállt a nyilvánosság elé.

Ilyenkor óhatatlanul is eluralkodik a pánik, de a nyilatkozatokból itt nem ezt lehetett érezni. Persze nem voltam ott vendégként, de külső szemlélőként nekem úgy tűnt, hogy mindenki a legjobb tudása szerint cselekedett

– mondta a MSZÉSZ elnöke, aki pozitívumként értékelte azt is, hogy a dolgozók láthatóan összetartanak, a vezetőség nem küldi el a kollégákat. Érdeklődésünkre, hogy egy ilyen helyzetben hogyan lehet megőrizni a személyzetet, jelezte: ez nagyban függ attól is, meddig tart a helyreállítás.

„A költségvonzat persze mindenképp óriási, kérdés, hogy ezen egy biztosítás mennyit tud segíteni. Szerencsés helyzet, ha a szerződés magába foglal egy lehetséges üzemszünetet is” – mutatott rá.

Mint megírtuk: az igazgató egy interjúban azt nyilatkozta, hogy „jelen állás szerint fél éven belül újraindul a szálloda."

„Lélekben velük vagyunk”

Flesch Tamás végül kitért arra is, hogy a tűzvésznek hosszú távon milyen hatása lehet a Silvanus hírnevére. Álláspontja szerint ki kell mondani, hogy a történtek bizony vendégvesztéssel is járhatnak, de elképzelhetőnek tart egy ennél optimistább forgatókönyvet is. Ez utóbbit nagyban segítheti az a jelenség, hogy a hírek napjainkban rendkívüli tempóban pörögnek, ami most még érdekes, néhány hét múlva már aligha lesz az.

„A hotel ráadásul nagy múltra tekint vissza. Amennyiben a továbbiakban is így kezelik a helyzetet, és tényleg sikerül egy relatíve rövid időablakban megkezdeni a működést, akkor a Silvanus főnixmadárként akár újjá is születhet. Egy biztos, mi lélekben velük vagyunk, együtt érzünk minden dolgozóval, és szurkolunk, hogy a lehető leghamarabb sikerüljön talpraállni” – zárta sorait a MSZÉSZ elnöke.

A hotelnek egyébként a közösségi médiában is sokan kitartást kívántak, volt, aki azt írta: „várjuk már, hogy újra menjünk!”

(Borítókép: Tűzoltók dolgoznak a Hotel Silvanus oltásán, 2024. március 9-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)