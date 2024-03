Vitézy Dávid: Karácsony Gergely vonja vissza a kelenföldi kollégium eladási pályázatát

„Továbbra is azt kérem: vonja vissza Karácsony Gergely a kelenföldi kollégium eladási pályázatát” – írja friss bejegyzésében Vitézy Dávid. Tüttő Kata főpolgármester-helyettes Vitézy Dávid korábbi, azonos tematikájú posztjára reagálva arról beszélt, hogy azért adják el még a választások előtt a Kelenföldi pályaudvar melletti kollégiumot, mert a telek a vasút mellett van és ezért nem alkalmas lakások elhelyezésére. A volt közlekedési államtitkár egy friss posztban, osztrák példával élve reagált Tüttő Kata szavaira.

A képen a bécsi főpályaudvar melletti egyik új lakóépület abból a sok tucatnyiból, mely itt jött létre Bécs városának támogatásával, ez épp lakásszövetkezeti formában lett hetven család új otthona. A korábbi Südbahnhof fejpályaudvar átalakításából létrejött új átmenő bécsi főpályaudvar mellett kollégiumok, szociális támogatott bérlakások és piaci lakások is létrejötte

– fogalmaz bejegyzésében, hozzátéve, hogy valótlan állítás, amely szerint a Kelenföldi pályaudvarra néző kollégium felújításával vagy akár lebontásával és ugyanitt új lakóépület építésével ne lehetne enyhíteni a budapesti lakáskrízisen.

A fővárosi telekhirdetés szerint 75 700 négyzetméter építhető a telekre, ez akár 1000 új lakást is jelenhetne. Megértem, hogy a Főváros közberuházásban nem tudja ezt megépíteni és az adóbevételeket a közszolgáltatásokra költik. Nem is ezt kértem számon, hanem azt: miért nem kifejezetten megfizethető lakások vagy új kollégiumi férőhelyek építésére von itt be magánbefektetőket a főpolgármester - ha máskor pont ezt kéri joggal számon a Diákváros vagy Rákosrendező kapcsán a Kormányon?