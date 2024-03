Új tarifarendszert vezetett be a MÁV-Volán-csoport a biciklikre

Új tarifarendszert vezetett be március 1-jétől a MÁV-Volán-csoport a vonatokon és buszokon történő kerékpárszállításra. Megszűntek a távolságalapú jegyek és bérletek, helyette egy egységes, kedvezőbb árú rendszer kialakítása volt a cél. Még mindig érdemes a Magyar Kerékpárosklub tagjának lenni.

A Máv-Volán-csoport a kerékpárosokat segítő szolgáltatásait az elmúlt években ütemesen fejlesztette, így idén is számos vonaton biztosít lehetőséget a bicikliszállításra – írja közleményében a MÁV. 2023-ban csaknem 1,35 millióan vették igénybe a kerékpárszállítási lehetőségeket vasúton, számukra is jelentős változásokat jelent a március 1-jén bevezetett új tarifarendszer, a fixáras kerékpárjegy és a Kerékpár országbérlet, és a módosult szállítási feltételek is.

A Volánbusz pedig idén is biztosítja a kerékpárszállítási szolgáltatást a kiemelt turisztikai célpontokba közlekedő vonalain, az autóbuszok hátfalára szerelt kerékpártartókon, amelyeken 3 bicikli szállítható. A kijelölt járatokon március 29-től október 27-ig szállítható kerékpár, a tavalyinál kedvezőbb, a vasútival megegyező áron.

A járművek mellett az állomásokon is törekszünk a biciklisek igényeinek megfelelni. Budapest 10 elővárosi vasútvonalán mintegy 80 állomáson áll rendelkezésre színvonalas B+R-tároló nagyságrendileg 4000 férőhellyel

– írja a MÁV-Volán-csoport.

Az új tarifarendszer részletei

A kerékpárokat távolságtól függetlenül egységesen 500 forintos, 24 óra érvénytartamú, egyúti utazásra szóló kerékpárjeggyel lehet szállítani, kivéve a a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő TramTrain-re, ott csak 235 forintot kell fizetni egy útért. A 30 napra érvényes Kerékpár országbérlet 4950 forintot kóstál és az összes MÁV-, a GYSEV- és a HÉV-járaton érvényes, illetve a BKK meghatározott járatain is. Az online vagy MÁV-applikációban váltott jegyekre a megszokott 5 százalékos kedvezmény továbbra is érvényes.

A Magyar Kerékpárosklub tagjai kedvezményes, 375 forintos áron válthatnak meg egy útra egy kerékpárjegyet.

Az Intercity- és expresszvonatokra kerékpárhelyjegy váltása szintén kötelező, ugyanúgy, ahogy a Balaton térségében elő-, utó- és főszezonban minden vonatra. Egy kerékpárhelyjegy általánosan 300 forintba kerül, de helyi sajátosság, bőségesen vagy éppen szűkösen rendelkezésre álló kapacitás esetén 100, 650 vagy 990 forint is lehet. A Balaton térségében május közepéig minden InterCity-vonatra 300 forint a kerékpárhelyjegy.

Egy személy továbbra is csak egy biciklit szállíthat. A 16 col kerékátmérőjű kétkerekűek ingyenesen szállíthatók, illetve a 16 és 20 col közötti kerékátmérővel rendelkező, összecsukható kerékpárok is, összecsukott állapotban. 20 col kerékátmérő felett kell a kerékpárjegy, a különleges kialakítású kerékpárok (például: tandem, kerékpár-utánfutó, teherkerékpár, fatbike stb.) egységesen 2 kerékpárjegy váltásával szállíthatók.