Zászlóbontás, pártalapítás, balhé és lökdösődés – így telt idén március 15.

Minden politikai oldal felsorakozott március 15-én a fővárosban, a júniusi választások előtt valódi kampányhangulat uralkodott pénteken Budapesten, ahol a sort a kormánypártok nyitották, de színre lépett egy teljesen új politikai erő, mint ahogy az ellenzék is próbált erőt mutatni. Összefoglalónk az ünnepi eseményekről.

Azt, hogy ez a március 15. más lesz, mint az elmúlt években megszokottak, már előzetesen is látni lehetett, hiszen több jelentős rendezvényt is bejelentettek mind kormánypárti, mind ellenzéki oldalon. Bár a reggel még a megszokott mederben indult, azaz több vidéki városban is ünnepi koszorúzással, a fővárosban pedig a nemzeti lobogó felvonásával, hamar átcsapott politikai kinyilatkoztatásokká az ünnep. Az egész napról szóló tudósításunkat itt tudja visszanézni.

Háború vagy béke? Orbán Viktor ünnepi beszéde

A fő rendezvényre már délelőtt sor került, hiszen nem sokkal 11 óra előtt elstartolt a kormánypártok ünnepsége, amelynek keretében Orbán Viktor miniszterelnök szólalt fel. A kormányfő beszédében ezúttal is az Európai Uniót és a nyugati világot ostorozta, mint kiemelte: „nincs más választásunk, el kell foglalni Brüsszelt”. Hozzátette: 1848-ban a magyarok megálltak Schwechatnál, ám most Brüsszelig fognak menni, és megcsinálják a változást az Európai Unióban. A kormányfő a beszéde végén egyszerű kérdést tett fel, melyek közül kell választani: háború vagy béke?

„Június 9-én itt az európai választás, nem bújhatsz el, döntened kell: kiállsz a hazádért, vagy inkább idegenek kenyerét eszed? Mi, szülők is megkapjuk a választ, milyen gyerekeket hagytunk a világra” – fogalmazott Orbán Viktor.

30 Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a Nemzeti Múzeumnál Galéria: Márciusi ifjak, ukrán zászló, trombita – így ünnepelt az ország (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Rendzavarók és lökdösődés

Dühös jelenetek is lejátszódtak a Múzeum körúton, amikor a miniszterelnök beszédét többen is megpróbálták megzavarni. Volt, aki trombitával felszerelkezve érkezett a rendezvényre, mások megafonokkal próbáltak hangoskodni. A balhékat és a kormánypárti szavazók véleményeit ebben a videóban nézhetik meg.

De nem csak itt történt inzultus, a Momentum frakcióvezetőjét is leköpték egy rendezvényen.

30 Ketten a kordon mellől, megafonból kiabáltak Galéria: Márciusi ifjak, ukrán zászló, trombita – így ünnepelt az ország (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt mindenkinek odaszúrt, Magyar Pétert kifigurázta

Az ellenzék több szervezete is tartott egyébként megemlékezést. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt például a Szabadság hidat foglalta el, és bár eseményükön felszólalt Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere is, igazán a két társelnök, Döme Zsuzsanna és Kovács Gergely produkciója maradhatott meg az emberekben, akik kvázi a teljes politikai palettába beleszálltak, még az újonnan oda belépő Magyar Péterbe is.

30 Galéria: Márciusi ifjak, ukrán zászló, trombita – így ünnepelt az ország Fotó: Tövissi Bence / Index

Zászlót bontott Magyar Péter, bejelentette, hogy pártot alapít

A Diákhitel Központ egykori vezetője és Varga Judit volt férje ugyanis immár hivatalosan is bejelentette, hogy pártot alapít. Bár ennek nevét egyelőre nem árulta el, az Andrássy úton tartott rendezvényén úgy fogalmazott: elindítja a Talpra Magyarok Közösséget, amelybe mindenki csatlakozását várja.

Magyar 12 pontos tervet fogalmazott meg, amely értelmében már egyértelműen a kormányzásra készül. Szavaival nemcsak a kormánypártot, hanem az ellenzéki szervezeteket is támadta. Mint beszédében elmondta: nem ígér „örök életet és ingyensört, de azt igen, hogy tégláról téglára épít egy új hazát, ahol jó megszületni, jó élni, és jó gyermeket nevelni”.

30 Magyar Péter Galéria: Márciusi ifjak, ukrán zászló, trombita – így ünnepelt az ország (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Ágyútól zengett Budapest, így emlékezett a Mi Hazánk Mozgalom

A Mi Hazánk a Pilvax közben tartott megemlékezést, ahol az eddigi szokásukhoz híven egy ágyút is elsütöttek. Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke, az Országgyűlés alelnöke úgy fogalmazott beszédében, hogy „ádáz küzdelem dúl a nemzetben gondolkodó magyarok és a végtelenül kapzsi, globalista pénzemberek között. A döntés az önök kezében van”.

30 Ágyú a Mi Hazánk megemlékezésén Galéria: Márciusi ifjak, ukrán zászló, trombita – így ünnepelt az ország (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Karácsony Gergely szerint visszafoglalják a hazát

A nap utolsó jelentősebb megmozdulása a Szabad sajtó úton, a fővárosi önkormányzat és civilszervezetek közös rendezvénye volt, amelyen Karácsony Gergely főpolgármester, illetve Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus özvegye – videón keresztül – szólalt fel, de a Corvinus volt docense, Ádám Zoltán is beszédet mondott.

30 Julia Navalnaja, Alekszej Navalnij özvegye videóüzenetet küldött Karácsony Gergelyék nagygyűlésére Galéria: Márciusi ifjak, ukrán zászló, trombita – így ünnepelt az ország (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Karácsony Gergely szerint Budapesten nem az ellenzék van hatalmon, hanem a köztársaság, hamarosan pedig az országban is újra köztársaság lesz, mert ideje, hogy elkezdjék visszafoglalni a hazát. „Gyáva népnek nincs hazája” – emelte ki a főpolgármester, aki a kegyelmi üggyel kapcsolatban kijelentette:

a rendszer leleplezte magát, recseg-ropog, és egyszer vége lesz.

Ádám Zoltán beszédében szintén arról beszélt, hogy „a kegyelmi botrány az Orbán-kormány őszödi beszéde”, szerinte fordulóponton van az ország. Julia Navalnaja pedig úgy fogalmazott, hogy Putyin politikai cinkostársa Orbán Viktor. Szerinte ugyanakkor „Putyin nem Oroszország. Oroszország nem Putyin. Oroszország az a több tízezer bátor ember, aki tiltakozik a kormány és a háború ellen. Oroszország az, akik most több ezer virágot visznek a férjem sírjára. És Magyarország sem Orbán. Ezért vagytok ma itt. A demokratikus Magyarországnak vannak szövetségesei”.

(Borítókép: Orbán Viktor, Szabó Bálint és Magyar Péter 2024. március 15-én. Fotó: Németh Kata, Papajcsik Péter / Index)