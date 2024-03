Magyar Péter feljelentést tett a HVG cikke miatt, amelyben egy titkosított rendőri jelentést ismertettek. A dokumentum szerint a jogász évekkel ezelőtt agresszív és megfélemlítő magatartást tanúsított volt feleségével, Varga Judittal szemben. Az érintett újságíró, Dezső András elmondta, még sokat dolgozott volna az anyagon, de így is teljesen érvényesnek és vállalhatónak tartja.

Magyar Péter vasárnap este osztotta meg közösségi oldalán, hogy hamarosan nyilvánosságra kerülhetnek olyan híreket, amely szerint többször megverte volt feleségét, Varga Judit egykori igazságügyi minisztert. Állítása szerint egy újságíró azzal kereste meg az elmúlt hetekben, hogy egy titkosított rendőri jelentés birtokában van.

Az irat egy 2020. december 29-én történt veszekedésről szól, amely alapján volt feleségével, Varga Judittal erőszakosan lépett fel. A jogász hétfőn délelőtt már HVG újságírójának, Dezső Andrásnak a nevét is felfedte. Hétfőn délután közben megjelent a szóban forgó jelentésről készült cikk is, amelyben többek között az írták, hogy Magyar Péter agresszív, megfélemlítő magatartást tanúsított, ám tettlegességről nem írtak beenne. Varga Judit volt férje ezután bejelentette, hogy Dezső András bűncselekményt követett el, miután „a rendőrségtől kiszivárogtatott, hamis állítások tömkelegét tartalmazó rendőri jelentésről írt cikket”. Az újságírót a HVG propagandistájának is nevezte.

Dezső András, a Klubrádió keddi adásában beszélt arról, hogy dilemma elé állította őt, hogy Magyar Péter előbb írt a rendőri jelentésről – bírálva őt és HVG-t – mint hogy az erről szóló cikket nyilvánossá tehették volna.

Amikor Magyar Péter előállt ezzel, akkor még messze-messze nem voltam kész a történettel. Dolgoztam valamin és félbe lettem szakítva

– fejtette ki a HVG újságírója, hozzátéve, hogy éppen anyaggyűjtési fázisban volt. Az ügyben „sok kérdés maradt”, de ami megjelent, azt teljesen érvényesnek és vállalhatónak tartja.

Megjegyezte, hogy még dolgozott volna az anyagon, de Magyar Péter bejelentése miatt „kényszerhelyzetbe került” és azt kellett megírnia, amit már biztosan tudott.

Dezső András fontosnak tartotta volna, hogy a kapcsolati erőszakról a jogász volt felesége, Varga Judit is megszólaljon. Elmondta, hogy közvetítőn keresztül több üzenetet is küldött a volt igazságügyi miniszternek, aki ezután sem reagált. Magyar Péterrel is azért akart leülni beszélni, hogy elmondhassa a saját verzióját. Szerinte nem nem klasszikus szivárogtatásról volt szó, mivel Magyar Péter tudott a rendőri jelentésről.

Nem esett jól neki a „propagandista” jelző

Dezső András szerint, azzal, hogy Magyar Péter politikai szereplő lett, neki újságíróként ugyanúgy kell kezelnie, mint bárki mást. Elmondta, hogy információgyűjtésnél, meg kell győződniük a dokumentum hitelességéről, és az érintetteket is meg kell szólaltatnia. Hangsúlyozta, hogy újságíróként sose azt nézte, hogy „ki mennyire népszerű éppen, milyen párt tagja, így mindig az volt a szempont, hogy ha valaki exponálja magát a közéletben, annak az ügyeinek utánanéz”.

Dezső András elmondta, hogy nem esett túl jól neki, hogy lepropagandistázták. Hozzátette megérti, hogy, aki nem a médiában dolgozik, az nem látja át, hogy hány szűrőn kell átmennie egy cikknek. Éppen ezért

kizártnak tartja, hogy a politikai erő manipulálni tudna egy cikket a független sajtóban.

Szerinte „nem a veszekedés és a magánéleti szál a lényeg, hanem az, hogy Magyar Péter azzal robbant be a közéletbe, hogy azt mondta, a kormány bele akart avatkozni a válásába”.