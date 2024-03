„Néha meglepő dolgok történnek velünk, néhány napja például meghívást kaptunk az amerikai nagykövetségtől, amit bár nem értettünk, de eljöttünk, és milyen jól tettük!” – írja Instagram-oldalán a Pamkutya-duó.

Az influenszerek beszámolója szerint izgalmas emberekkel találkoztak, köztük David Pressmannel, az Egyesült Államok budapesti nagykövetével, akivel hosszan beszélgettek arról, hogyan látják Magyarország jövőjét, szerintük mik a fiatalok fő problémái, és hogy mit lehetne tenni, hogy az ország kevésbé legyen megosztott.

Hát nem egyszerű ezekre válaszolni, kicsit könnyebb témákra számítottunk, de igyekeztünk...

– olvasható a bejegyzésben.

Kiderült még, hogy a rendezvényen Rubik-kocka-verseny is volt, és az eseményre élőben bejelentkezett Rubik Ernő is, aki ötven éve találta fel a játékot.

David Pressman korábban többször is vacsorát adott influenszereknek és közéleti szereplőknek. Tavaly júniusban a Pride-hónap alkalmából olyan neves személyiségeket hívott meg vacsorára, mint Árvai Péter, a Prezi társalapítója, Ungár Péter, az LMP elnöke, Kocsis Tibor énekes vagy WhisperTon influenszer. Később több magyar zenész mellett Azahriah is járt nála, idén januárban pedig tehetséges magyar fiatalokkal találkozott, köztük a Puskás–Dallos házaspárral és Szilágyi Áron olimpikonnal is.

Márciusban a vendégek között volt Osváth Zsolt youtuber és a Carlson Coma énekese, Fekete Giorgio is. Szintén a meghívottak között kapott helyett Boros Misi zongoraművész, Keszthelyi Vivien autóversenyző, valamint Rasovszky Kristóf olimpiai ezüstérmes hosszútávúszó.