Perlai Zoltán DK-s jelölt nyerte meg a budafok-tétényi ellenzéki előválasztást

A Demokratikus Koalíció (DK) minden budafok-tétényi ellenzéki polgárnak köszöni a részvételét, bármely jelöltre is szavazott az előválasztáson – írta az Indexhez eljuttatott közleményében a DK sajtóirodája.

A közleményben a Demokratikus Koalíció köszönetet mond az MSZP-nek, a Párbeszédnek, az LMP-nek és a Jobbiknak is, amiért Perlai Zoltán közös jelöltként állhatott rajthoz. Azt is írják, hogy június 9-én mindannyiukra szükség lesz ahhoz, hogy a XXII. kerületben is legyőzzék a Fideszt.

Hisszük, hogy az ellenzéki előválasztásnak valójában nincsenek vesztesei, hiszen ez éppen arra szolgál, hogy a legesélyesebb jelölt induljon a Fidesz jelöltje ellen az önkormányzati választáson. Gratulálunk Havasi Gábornak, a Momentum jelöltjének a tisztességes versengéshez, végül természetesen gratulálunk Perlai Zoltánnak, az ellenzék közös polgármesterjelöltjének Budafok-Tétényben

– írják. „Ez csak a kezdet, június 9-én folytatjuk!” – zárta levelét a sajtóosztály.