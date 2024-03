Szabadon kószáló disznók terrorizálják a lakosságot Hajdú-Biharban

Kerítés nélkül, szabadon tartja a jószágait egy gazda Debrecen-Bánkon, ugyanis a szabad állattartás híve. A szabadon garázdálkodó kutyák, disznók, kecskék és egyéb jószágok már több mint egy éve élnek így, a helyeik pedig félnek tőlük, ugyanúgy, ahogy az arra járó túrázók is.

Ez borzasztó, amit csinál itt, mióta ideköltözött. Hát olyan hangos a disznó hangja, hogy nem is emberi. Meg hogy a kutyák járnak, a gyerekek nem mernek közlekedni, én is, ha megyek a buszhoz, bottal kell járni. Ha az ember szól neki, nem tetszik neki

– mondta Kiss Józsefné helyi lakos az RTL Híradójának.

Az egyik disznóra több száz méterrel a saját „otthonától” találtak rá pár napja, akkor elszökött, hogy nyugodt körülmények között tudja világra hozni utódait. Erre egy elhagyott, romos melléképületet talált alkalmasnak. De a szomszéd telekben is milliós károkat okoztak már a napokban az állatok.

– nyilatkozta Bajnok Zsolt a Debreceni Közterület Felügyelettől. Emellett az állatok a testi erejükkel tönkretették a melléképület berendezési tárgyait is. A helyiek ezt megelégelték, összefogtak, és az állatok tulajdonosa ellen már két eljárás is indult.

Az állatvédelmi törvény megsértése miatt közvetlenül is intézkedtünk, de a lakókörnyezet is aláírást gyűjtött, és most már Debrecen város jegyzője is intézkedést foganatosított az ügyben, tehát elindult egy folyamat