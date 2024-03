Az erőteljes délies áramlás a meleg mellett sivatagi port is szállított Magyarország térsége fölé, így az ország egyes részein a magas szintű felhőzet a por hatására jobban szűrheti a napsütést, kisebb körzetekben a vastagabb felhőzet akár teljesen el is takarhatja a napot. Emellett a hőmérséklet alakulására is hatással lehet, így az előrejelzéseket az átlagosnál nagyobb bizonytalansággal érdemes kezelni.