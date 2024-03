Karácsony Gergely: Teljesen önkormányzati tulajdonba kerül a budapesti dísz- és közvilágítás

A városvezető azt írta, hogy a BDK eddig részben magántulajdonban volt, de „a külföldi befektetővel kötött szerződés lejártával most lehetőség nyílik arra, hogy visszavásároljuk a cég magántulajdonban lévő felét”.

„Budapesti léptékkel nézve fontos cégről beszélünk, nélkülük szó szerint orra buknának a budapestiek, és a város gyönyörű esti panorámája helyett is csak a sötétséget nézhetnénk. Sőt, odalennének az ünnepi díszítőfények is. Szerencsére van egy jó megoldásunk arra, hogyan működtessük a világítást olcsóbban, hatékonyabban és úgy, hogy minden egyes fillér a budapestieket szolgálja: a BDK jövő évtől a Budapesti Közművek (BKM) fennhatósága alá kerül” – írta Karácsony Gergely.

Hozzátette azt is, hogy

a 2021-ben létrehozott Budapesti Közművek már eddig is évente több milliárd forint megtakarítást, rugalmasabb, stabilabb működést hozott. Ez a megtakarítás teszi most lehetővé a BDK visszavásárlását is.