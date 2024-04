A koronavírus-járvány elmúlt, de az árvák itt maradtak

A koronavírus-járvány következtében világszerte 10 millió gyermek maradt árván, itthon pedig több mint 1600 kiskorú veszítette el édesanyját vagy édesapját. Bár az érintettek a legnehezebb percekben több helyről is kaptak segítséget, a felépülés ezzel együtt is hosszas folyamat, amelyen segíthet, ha a gyerekek egy traumatikus esemény túlélőiként tekintenek önmagukra – véli Révész Renáta Liliána pszichológus, gyásztanácsadó.

Négy évvel ezelőtt minden a koronavírusról szólt a hazai sajtóban. Magyarországon március végén rendelték el az első kijárási korlátozást, amelyet aztán számos járványügyi intézkedés követett áprilisban.

A pandémia alapjaiban változtatta meg az életünket, ám a legtöbbünk számára ez az időszak már a múlté. Vannak azonban olyan családok, ahol ez az időszak kitörölhetetlen nyomot hagyott: ma világszerte több mint 10 millió olyan gyermek él, akinek édesanyja vagy édesapja koronavírusban halt meg. Magyarországon több mint 1600 gyermek veszítette el valamelyik szülőjét a Covidnak köszönhetően.

Mielőtt felvitték az intenzív osztályra, a feleségem megígértette velem, hogy vigyázni fogok a gyerekekre. Akkor nem értettem, miért ilyen fontos ez neki, de ma már tudom: Adrienn pontosan tudta, hogy ha ígéretet teszek, akkor azt be is tartom. Sokáig egyedül a fogadalmam miatt maradtam életben

– mondja Tamás, aki 2021 áprilisában veszítette el akkor 38 éves feleségét.

Tamás felesége a várandóssága 21. hetében járt, amikor a koronavírus-fertőzés okozta nehézlégzés miatt kórházba került. Adriennt már az intenzív osztályon ápolták, és a keringését is támogatni kellett, amikor kiderült: kisbabáját a vártnál jóval korábban, sürgősségi császármetszéssel kell megszülnie. Kislánya 2021. március végén 770 grammal jött a világra, Adrienn pedig alig néhány nappal élte túl gyermeke születését.

Tamásnak szinte ocsúdnia sem volt ideje a gyászból: az akkor még inkubátorban fekvő koraszülött kisbabájáról, valamint két és fél éves kisfiáról egyaránt gondoskodnia kellett.

Nem múlt el nyomtalanul

A koronavírus-járvány miatt világszerte csaknem 7 millió ember vesztette életét, Magyarországon pedig mintegy 48 ezer ember halt meg a Covid következtében. Bár a betegség többségében idős és beteg emberekre jelentett komoly veszélyt, a járványnak nem egyszer fiatal, életerős nők és férfiak is áldozatul estek. A koronavírus-járvány következtében eddig több mint 10 millió gyermek maradt árván.

A gazdaságilag elmaradottabb régiókban mind a Covid által okozott halálesetek száma, mind az árván nevelkedő gyermekek száma magasabb:

Dél- és Délkelet-Ázsiában mintegy 2,7 millió,

Afrikában pedig csaknem 2,2 millió gyermek veszítette el legalább egy szülőjét.

E családok életét nemcsak az elhunyt családtag iránti fájdalom nehezíti meg. A járvány 4 áldozatából 3 férfi, aki a legtöbb családban az elsődleges kenyérkereső volt – így az apa hiánya a családtagok számára sokszor súlyos egzisztenciális válságot is jelent.

Ami a magyarországi adatokat illeti:

itthon a Covid-járvány miatt több mint 1600 gyermek maradt árván.

Az árva és félárva gyermekeknek sokféle támogatásra van szükségük: a családtagok, barátok, valamint a közelebbi és távolabbi ismerősök segítsége a gyászban újjászerveződő családok életében nagyon sokat jelent. A koronavírus miatt árván maradt gyermekekről 2021 óta itthon a Regőczi Alapítvány is gondoskodik, igyekeznek egészen odáig segítséget nyújtani, amíg az érintett be nem fejezi a tanulmányait, munkába áll, és képes saját magát ellátni.

„Amikor Jánost elveszítettük, egymásnak adtak minket a barátaink, szinte minden este máshol vacsoráztunk. Egy idő után persze azt mondtam: nem menekülhetünk örökké itthonról – de akkor ez hatalmas segítség volt. Volt olyan helyi vállalkozó, aki a házunk tisztasági festését kedvezményes áron vállalta, de kaptunk segítséget a helyi szaküzletből is” – meséli Czompóné Bálint Bernadett. Férje, János alig két héttel az első Covid-tünetek jelentkezése után, 2021. március 30-án, 51 éves korában halt meg. Bernadett azóta három gyermeküket, a 17 éves Hannát, a 13 éves Gergőt és a 11 éves Emesét neveli egyedül.

A férjem elvesztése után az első év abszolút a gyerekekről szólt. Ők voltak a legfontosabbak a számomra. Szerettem volna őket mindenben segíteni ahhoz, hogy ezt a tragédiát feldolgozzák, és ezzel együtt tudjanak élni – úgy, hogy az édesapjuk emléke mégis örökre velük maradjon

– mondja Bernadett.

Az édesanya azt mondja: lánya, Hanna sokáig egyáltalán nem beszélt az édesapjáról, és minden energiáját, figyelmét a tanulásnak szentelte.

A feleségét elveszítő Tamás elmondása szerint kisfia már négyéves volt, mire végre megszólalt – akkor azonban kiderült, hogy már teljes mondatokban tud beszélni.

Szakértő: ők egy traumatikus esemény túlélői

„A gyerekek és felnőttek gyásza között fontos különbség, hogy a gyermekeké gyakran kisebb intenzitással, de késleltetve jelentkezik, és sok esetben egy életforduló (pl. egy iskolaváltás, érettségi stb.) is felidézi a szülő elvesztésével járó fájdalmat. A legfontosabb, hogy ezekben a helyzetekben »kibírjuk« a gyerekeinket – akkor is, ha éppen nincs kedvük semmihez, ha nagyon dühösek, vagy éppen mindennel bajuk van” – magyarázza Révész Renáta Liliána pszichológus, gyásztanácsadó, meseterapeuta.

A szakértő hozzáteszi: a gyermekek gyásza függ az életkorától és a személyiségtől is. Fontos azonban, hogy az érintettek értsék: ők egy traumatikus esemény túlélői, és az ettől való távolodás segít a hétköznapi életbe való visszazökkenésben.

„Mindez azonban nem azt jelenti, hogy az elveszített édesapa vagy édesanya emlékét, a hozzájuk fűződő szép élményeinket, a közös örömeinket ne lenne fontos megőrizni – hiszen a gyermek magát az életet is az elhunyt szülőjének köszönheti” – mutat rá a szakértő.

„Hiába reménykedtem, soha többé nem tért haza az otthonunkba”

Az Index korábban több ízben is írt a Covid-árvákról, bemutattuk például annak a fiatalnak a történetét, aki már a járványt megelőzően is csak az édesanyjára számíthatott, 15 éves korában ugyanis elvesztette az édesapját tüdődaganatban. Bence tinédzserévei emiatt már eleve nem voltak könnyűek, arra ugyanakkor nem számított, hogy közvetlenül az érettségi előtt újabb tragédiával kell megküzdenie: 2021 áprilisában koronavírus-fertőzés következtében az édesanyját is elvesztette.

Mindketten elkaptuk a betegséget, de míg én átvészeltem annyival, hogy három éjszakán át rázott a hideg, addig anyukám sajnos nem élte túl. Egy hét után került kórházba, és hiába reménykedtem, soha többé nem tért haza az otthonunkba

– mesélte az Indexnek Bence, aki a történtek ellenére sikeresen leérettségizett, méghozzá olyan jól, hogy régóta dédelgetett álma is teljesülhetett: felvették a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karára, azt reméli, kardiológus lesz belőle. Arról, hogy a legnehezebb időszakban milyen segítséget kapott, és kikre számíthatott, itt írtunk bővebben.

