Pottyondy Edina: Magyar Péter messiás, aki két hónapja még Tiborcztól kapta a fizuját

A humorista már a múlt héten is beszélt Varga Judit és Magyar Péter ügyéről, azóta pedig a Vargával interjút készítő Hajdú Péterrel is szájkaratézott egyet.

„Magyar Péter nevével minden médiatartalom csúcsokat dönt” – kezdte mostani videóját Pottyondy Edina, hozzátéve, hogy „ilyen izgalomban a Trónok Harca alatt nem volt a Reddit”. Majd azt mondta,

Magyar azzal csöppent a közéletbe, hogy megmenti a felesége becsületét, a végén meg lehet, hogy börtönbe juttatja. Koronatanúként érkezett, most már miniszterelnöki ambíciói vannak

– fogalmazott.

Ezután úgy vélekedett, hogy Magyar Péterbe most mindenki azt lát bele, amit csak akar. Mint fogalmazott,

ő a mindent elsöprő, éneklő, zászlót lengető, a polipot szíven döfő messiás. És ő a sértett, NER-es cégvezető, aki két hónapja még Tiborcztól kapta a fizuját.

Hozzátette, Magyar Pétert a kormánymédia propagandája sem tudta lejáratni. Az viszont szerinte is kiszámíthatatlan, hogy mi marad Magyar Péter után, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a fellépése miatt más ügyek a háttérbe kerülhettek.

„Köszönjük szépen, Miniszterelnök Úr!”

Az influenszer beszélt Orbán Viktor makói beszédéről is, amelyben elhangzott az is: „Nincsenek is [politikai] oldalak, mert végső soron csak magyarok vannak”.

„Már mi, libsik is magyarok vagyunk? Mégsem hazaáruló, sorosista, diplomás kommunista, aberrált, háborúpárti, idegenszívű, CIA-s, gyermekátoperáló, gyermekmegrontó, gyermekveszélyeztető, gyermekgyűlölő, magzatgyilkosok? Buzik, pedofilsimogatók, ostoba, aljas gazemberek, akiket Bayer Zsolt egy Xanax-mentes napon a nagypapi bakancsában rugdosna nyomorékká? Hát köszönjük szépen, Miniszterelnök Úr!” – mondta erre reagálva Pottyondy.

A videó későbbi részében szóba került Varga Judit Frizbi-interjúra is, amelyről azt mondta,

Varga Judit olyan mennyiségű gúnyt, olyan mennyiségű gyalázkodást kapott az interjú után, hogy én megsajnáltam. Egy pillanatra. Aztán már azt a tamási nőt sajnáltam, aki hiába kért távoltartási végzést a frissen szabaduló bántalmazó férjével szemben, nem kapott. A múlt héten a férje meggyilkolta

– idézte fel Pottyondy Edina, majd azt is megjegyezte, hogy Varga Judit esete is csak azért került a nyilvánosság elé, mert politikáról van szó.

Hogyha átlagembereket bántanak, akkor nem telefonbetyárkodnak a propagandisták. Ha Magyar Péter hűséges marad a rendszerhez, nincs Hajdú Péter-videó, nincs számonkérés. A családon belüli erőszak csak akkor számít a NER-ben, hogyha a politikai ellenfelet lehet lejáratni vele. Különben minden a legnagyobb rendben, és ennek a minden rendben-mondatnak a plakátarca volt Varga Judit

– összegezte.

