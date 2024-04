Népszava: Jelentős változások mehetnek végbe a Fidesz EP-listáján

Sajtóértesülések szerint nagy változások történhettek a Fidesz európai parlamenti (EP-) listáján. A kormánypárt képviselői közül több politikust is új név válthat, amely miatt az Index is kérdéseket tett fel.

A Fidesz a héten hozhatja nyilvánosságra a nagyobbik kormánypárt teljes, 21 fős listáját azokról a személyekről, akiket a júniusi 9-i európai parlamenti választásokon indít. A kormánypárt listavezetője Deutsch Tamás lett a kegyelmi ügy miatt lemondott Varga Judit helyett.

Jelenleg a Fidesznek és a KDNP-nek együtt 13 képviselője van. Ez a mérték sokáig stabilnak is tűnt, de múlt hónapban már eggyel kevesebb mandátumot vetítettek előre a mérések, ez most újabb egy pozícióval csökkent.

Ez azt jelenti, hogy ha most tartanák a választásokat, akkor tíz fideszes és egy kereszténydemokrata képviselő szerezne ötéves megbízatást. A Demokratikus Koalíció mandátumszáma múlt hónapban a korábbi kettőről felugrott ötre, most pedig négy székben bízhatnak. Időközben a DK, az MSZP és a Párbeszéd közös lista állítását jelentette be.

A Népszava értesülései szerint a kormánypárt tagjai közül nem indul új mandátumért

Deli Andor,

Hidvéghi Balázs,

Járóka Lívia,

Kósa Ádám,

Tóth Edina és

Trócsányi László sem.

A lap úgy tudja, Gál Kinga, Győri Enikő és Gyürk András kiemelt pozícióban maradnak a Fidesz európai parlamenti listáján. Mellettük Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és a korábban kormányzati tisztségeket betöltő László András is szerepelhet.

A Népszava értesülése szerint Kósa Ádámot, az EP első siket képviselőjét egy szintén fogyatékossággal élő politikus követheti, a vajdasági Deli Andor utódját pedig ismét a Vajdasági Magyar Szövetség jelölheti – értesült a Népszava.

Az Index a fenti információk miatt megkereste a Fidesz frakciójának sajtófőnökét. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.