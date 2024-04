Viharos szelet és esőt is tartogat a szerdai időjárás

Szerdán csak rövidebb időszakokra süthet ki a nap, délután megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan eső és zápor is várható. Többfelé viharos széllökésekre kell készülni. A frontérzékenyeknél kettősfronti panaszok is jelentkezhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.

Szerda délelőtt naposabb idő várható, míg délután erősen borult lesz az ég. Elszórtan kisebb eső és zápor is kialakulhat. A Dél-Dunántúlon dörgésre és villámlásra is lehet számítani.

A délnyugati élénk szelet nagy területen kísérik erős, néhol viharos lökések. A Zempléni-hegység, Nyírség térségében akár 60-65 kilométer per órás széllökések is előfordulhatnak.

A LEGMAGASABB NAPPALI HŐMÉRSÉKLET 16 ÉS 21 FOK KÖZÖTT VALÓSZÍNŰ.

A HungaroMet előrejelzése szerint kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenségnek alacsony a valószínűsége.

Szerdán a frontérzékenyeknél kettősfronti panaszok is jelentkezhetnek, így sokaknál fejfájás, vérnyomás-ingadozás is előfordulhat. A szeles idő ingerlékenységet, nyugtalanságot is kiválthat – derült ki az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzéséből.

