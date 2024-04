Most egy polgármesterről került elő titokban készült hangfelvétel

„Mirkóczki igazságbeszéde: nem adna ki semmilyen adatot, ami terhelő lehet” – ezzel a címmel közölt cikket az Egri Ügyek.

A lap közzétett egy alig több mint egyperces hangfelvételt is, amelyen állításuk szerint Mirkóczki Ádám polgármester hallható, amint az alábbiakat fogalmazza meg: „Nagyjából semmit nem adnék ki, úgy vagyok vele, hogy pereljen mindenért, minden érdemi részt kiveszek belőle, vagy kicsontozom úgy, hogy tessék, itt van egy semmi, amivel nem tudsz mit kezdeni. Tehát például most a várnak is ez a cirkusz […] munkadíj, ennyi. Fejezetszám… Itt a költségvetése, tessék… és akkor nem tud mit csinálni, odaadtuk. Ja, hogy ez neked nem elég? Kit érdekel? Tehát én esetleg még ezt az irányt tudom elképzelni, hogy tegyünk is eleget, meg nem is, és akkor olyan információt adunk, hogy vagy ha konkrét szerződést kérnek ki, akkor meg pont kitörlök olyan részeket, ami őt érdekli. Hát kiadtuk, csak szerintünk, a mi jogi álláspontunk szerint az a, üzleti titok, b, személyes adat, c, mittudénmi.”

Mirkóczki Ádám: Megteszem a szükséges rendőrségi lépéseket

A hangfelvétel nyilvánosságra hozása után kerestük Mirkóczki Ádámot, aki lapunk kérdésére megerősítette, valóban ő hallható a felvételen. A polgármester kifejtette:

Ez egy megbeszélés volt a jegyzővel, az aljegyzővel, a jogiiroda-vezetővel, egy adatvédelmi biztossal, valamint az alpolgármesterekkel. Egy konkrét személy konkrét ügyéről beszélgettünk, ez az ember sportot űz a rosszhiszemű adatigénylésekből, és olyan dokumentumokat kér, sokszor ugyanabban a tárgyban, amellyel a fél hivatalt csuklóztatná. Arra kerestünk megoldást, hogy a kampányidőszakban ez ne fordulhasson elő, a megbeszélés körülbelül egyórás volt, ebből vágtak ki egy percet. Amiről beszéltem, az nem generális szabály, általánosságban nem teszünk így, hanem egy konkrét személyt illetően egyeztettünk arról, hogy meddig terjednek a jogi lehetőségeim. Ebben az ügyben nem is én vagy a hivatal érintett, hanem az önkormányzat egyik intézménye, a Vármúzeum egyik beruházásával kapcsolatban. Ráadásul olyan kérdésben érkeztek további adatigénylések, amelyről korábban szinte mindent közzétettünk.

Mirkóczki Ádám egyébként úgy látja, hogy a szivárogtatásnak az a célja, hogy bizalmatlanságot szüljön, és éket verjen a megbeszélés résztvevői közé. „Sajnálom, hogy a jelenlévők közül valaki ezzel a szándékkal ült ott. Nem véletlenül nem hozzák nyilvánosságra az egész megbeszélést, mert rögtön kiderülne, hogy nincs ügy” – húzta alá az egri polgármester.

A városvezető azt is közölte lapunkkal, hogy „ez a felvétel egyetlen bűncselekményt vet fel, az illegális felvételkészítést. Ez ügyben megteszem a szükséges rendőrségi lépéseket”.