Izgalmas tavaszi programok közül választhatunk a hétvégén

A tavaszi idő és az izgalmas programok miatt is érdemes lesz kimozdulni április első hétvégéjén. Budapest jobbnál jobb programokkal várja azokat az érdeklődőket, akik szeretnék felejthetetlen élményekkel zárni a hetet. A We Love Budapest programajánlója.

Április 6., szombat

Sakura ünnep a Füvészkertben

Az évente megrendezett Sakura ünnep az áprilisi japán cseresznyefa virágzáshoz, Japán tradicionális ünnepéhez, az Ohanamihoz kapcsolódik. Ilyenkor, amikor a japán cseresznyefák virágot bontanak a Füvészkertben, mi pedig – a japán szokásokhoz hasonlóan – takaróra telepedve piknikezhetünk a kertben, gyönyörködhetünk a sakurafák virágzásában.

Az idén a megszokottnál jóval korábban kezdtek el virágozni a díszcseresznyék, de mivel a Füvészkertben többfajta is van, a virágzás elhúzódik. Az április 6. és 7., 13. és 14. közötti programokon a japán kultúra nagyon sok különleges és érdekes formában mutatkozik be. Idén is lesz japánnyelv-óra, japán zene, japán harcművészeti és fegyverbemutató, Go-oktatás, japán sakk, koncertek, ikebanakiállítás és workshop is.

Carson Coma 5. születésnap

A Carson Coma ötödik születésnapja alkalmából körbeveszi magát a közönséggel, a nézőtér közepén állítják fel a színpadot, hogy 360 fokból figyelhessük a pódiumon történteket. A zenekar közben ide-oda forog, cserélgetik a helyeiket, százezer decibellel töltik meg az MVM Dome csarnokát. Immunissá válunk, Feldobom a követ, Én még sohasem – az elmúlt öt év slágerein túl pedig néhány új dalt legelőször itt hallhatunk majd.

A Bóna Zsombor, Fekete Giorgio, Gaál Péter, Héra Barnabás, Jónás Attila és Kun Bálint alkotta formáció először ad sportcsarnokkoncertet, ilyen vizuális elemekkel pedig még sosem dolgoztak, a megismételhetetlen élményre életük meccseként készülnek.

Winelovers Grand 2024

A Winelovers Grand április 6-án magas színvonallal és borászatok százaival érkezik a Corinthia Hotelbe. A Grandon több mint 150 hazai bor- és pezsgőmárka képviselteti magát legalább 700 tétellel, valamint további csúcsborok és nemzetközi márkák legalább 100-féle bora is kóstolható.

A könnyedebb fehérborok, rozék és gyümölcsös vörösborok mellett hagyományos eljárással készült pezsgők, hordóban érlelt testesebb vörösborok és természetes édes borok, tokaji aszúk is szép számmal kóstolhatók a standoknál. A legnagyobb választékot felvonultató Trifecta Teremben az érdeklődők a kóstolás mellett a hazai borászokkal találkozhatnak, és személyesen tehetik fel kérdéseiket.

Galaxisok – Ellenszélben lemezbemutató

Az első csókok ízét őrző padok helyén szálloda vagy lakópark épül, a szél elfúj minket Nyugat felől Keletre, és mi hiába álmodunk a szépségről, folyton betonfalakba futunk.

Az Ellenszélben igazi protestlemez, a Galaxisok történetének leginkább közéleti ihletésű, legpolitikusabb kiadványa, sokszor dühös és szenvedélyes, néha pedig elkeseredett. Álmok és nosztalgia helyett most a jelenről szól, egy olyan korosztály szemével, amely gyakran tehetetlenül figyeli, ahogy közös hajóját számára elfogadhatatlan irányba kormányozzák számára elfogadhatatlan karakterek. A lemezbemutatónak április 6-án, szombaton a Dürer Kert ad otthon, az előzenekar pedig a Platon Karataev lesz.

Április 7., vasárnap

Kiskertpiac áprilisban

Áprilisban már semmi nem tarthat vissza bennünket, hogy igazán virágosan lássuk a világot. Ha ez magától nem menne ilyen könnyen, vagy egy kis segítségre vágyunk, április 7-én a kiskertpiac biztos meghozza a hangulatot. A MADHOUSE-ban 10 órától számos kiállító gondoskodik arról, hogy a színes virágoktól kezdve lakásdíszekig, kiegészítőkig mindent megtaláljunk.

Rozsda – eltűnő iparterületek: kollázskiállítás a VIII. kerületben

Budapest körül a 19–20. században kialakult iparterületek 65-70 négyzetkilométer területet foglalnak el. Ezek rehabilitációja, újrahasznosítása, környezetbarát módon való újjáélesztése komplex városfejlesztési feladat. Ezt a témát a művészeten keresztül ragadja meg a magyar kollázsközösség, az OLLO munkáiból készült Rozsda című kiállítás, amelyet április 7. és május 11. között nézhetünk meg.

Bartók Tavasz 2024

A Müpa 2021-ben indította útjára a Bartók Tavaszt azzal a céllal, hogy változatos produkciókat és előadásokat hozzon el Bartók Béla szellemi örökségének nyomán a komoly- és a könnyűzene, a színház, a táncművészet, az irodalom, a képzőművészet és a világzene terén, sokszor a műfajok határait feszegető, lehengerlő alkotásokkal. Idén április 5. és 14. között élvezhetjük a kulturális pezsgést Budapesten, ahol számtalan izgalmas helyszínen világsztárok és élvonalbeli hazai művészek előadásaival töltekezhetünk.