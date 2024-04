Magyar Péter bejelentette, olyanra készül az EP-választás előtt, ami még nem volt

„Meg fogjuk kérdezni az embereket: »kit szeretnétek ti a listán?«. Be fogom jelenteni szombaton: lehet pályázni önéletrajzzal, Európa-vízióval, Magyarország-vízióval” – árulta el Magyar Péter egy interjúban az európai parlamenti választásokról. Varga Judit volt férje, aki a kegyelmi ügy után lépett politikusi pályára, arról is beszélt, hogy magánéleti okok állhattak Varga Judit miniszteri lemondása mögött.

Varga Judit március 26-i Facebook-posztjában úgy fogalmazott Magyar Péterről, hogy „ha pedig itt leírnám, hogy milyen »döbrögikhez« tartoznak azok a cégek, akikkel neki állítólag előrehaladott tárgyalásai voltak akkoriban, ahol ő állásért kilincselt, akkor valószínűleg Magyar Péterünket a március 15-ei tömeg paradicsommal megdobálva zavarná haza”.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban a Válasz Online podcast műsorában elárulta: „Tárgyaltam akkoriban Mészáros Lőrincnek valamelyik cégével, de nem Mészáros Lőrinccel. Valóban el szerettem volna menni egy másik piaci céghez (Magyarországon elég kevés olyan piaci szereplő van, amelyik nem köthető valamilyen szinten a NER-hez). Valóban tárgyalásokat folytattam, és függetlenül ettől az üzenettől, amit a volt feleségem nyilvánosságra hozott, megkaptam volna azt az állást, amiről szó van. Nem fogom nyilvánosságra hozni egyelőre, hogy kivel tárgyaltam, melyik intézőjével Mészáros úrnak; abszolút nyitott kapukat döngettem”.

Varga Judit 2023 nyarán távozott az igazságügyi miniszteri székből, az akkori nyilatkozatok alapján az európai parlamenti kampányra fókuszált volna, de a kegyelmi ügy kirobbanása után távozott a közéletből, a listavezetői pozíció Deutsch Tamásé lett.

Magyar Péter arról beszélt, hogy a távozás oka magánéleti jellegű volt:

A magánéleti kapcsolata volt az oka. Új kapcsolata, ami – tudomásom szerint és mások tudomása szerint is – akkor már fennállt, teljességgel összeférhetetlen volt a kormányzati pozíciójával. Zárójelben jegyzem meg: utána is összeférhetetlen volt, mert ha valaki elolvassa az Állami Számvevőszékről szóló törvényt, akkor nyilvánvaló politikai és jogi nonszensz, hogy egy Fidesz EP-listavezetője együtt él – titokban – az Állami Számvevőszék elnökével. Aki egyébként az Országgyűléstől kapja a felhatalmazását, és ellenőrzi az Országgyűlést meg a pártokat.

Magyar Péter úgy látja, hogy Varga Judit Hajdú Péternek adott interjúja kontraproduktív volt: „Azóta sokkal többen gratulálnak, sokkal többen követnek, sokkal többen kívánnak sok sikert az országépítő munkánkhoz. Teljességgel kontraproduktív volt, amit csináltak. (...) Nagyon-nagyon méltatlan helyzetbe hozták a volt feleségemet. Iszonyatosan sokat ártottak – és ő is, ezt ki kell mondanom – a gyermekeinknek. Ez a felvétel ott lesz akkor is, amikor már unokáink lesznek. Teljességgel vállalhatatlan dolog. Engem úgy neveltek, hogy lehetnek a házasságban problémák, de azt nem mondjuk be egy olyan interjúba, amit akár több millióan is megnézhetnek”.

Lehet pályázni az EP-listára

A Diákhitel Központ volt vezetője arra számít, a 2024-es választásokon „lehet, hogy nagyon sok mindenki most fideszes színekben elindul, mert már nem tud ugrálni, de ne legyenek meglepődve, hogy az önkormányzati választás után rengeteg polgármester és képviselő fogja otthagyni a Fideszt, és folytatja függetlenként a munkáját, vagy esetleg csatlakozik ahhoz a politikai közösséghez, amely olyan eredményt fog elérni június 9-én az EP választáson – hogyha nem lehetetlenítenek el minket adminisztratív eszközökkel, mint mondjuk Oroszországban – amely a Karmelitából és esetleg a Holdról is fog látszani”.

Magyar Péter az európai parlamenti listájuk összeállításáról elárulta, úgy készül el,

ahogy eddig még senki nem csinálta. Meg fogjuk kérdezni az embereket: »kit szeretnétek ti a listán?«. Be fogom jelenteni szombaton: lehet pályázni önéletrajzzal, Európa-vízióval, Magyarország-vízióval.

Az viszont továbbra sem világos, hogy Magyar Péter melyik bejegyzett párt színeiben állhat rajthoz a választásokon. Arról, hogy milyen fordulat jöhet a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel ügyében, itt írtunk.