Kiszivárogtak a Mathias Corvinus Collegium adatai, Orbán Balázs és Vecsei H. Miklós is reagált

A Direkt36 egy csütörtök reggeli cikkben közölte, hogy a kormánypártok tehetséggondozó intézménye, a Mathias Corvinus Collegium mennyit költött a diákok étkeztetésére és elszállásolására a közelmúltban. A leírtakra Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (aki az MCC kuratóriumi elnöke is), valamint Vecsei H. Miklós színész is reagált, aki többször is fellépett a rendezvényeiken.