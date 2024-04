Magyar Péter: Holnap történelmet írunk

Magyar Péter egy Facebook-posztban hívta fel a figyelmet a főbb tudnivalókra a szombatra tervezett tüntetésével kapcsolatban. A demonstráció miatt több járat menetrendje is változik, erről a BKK adott részletes tájékoztatást.

Magyar Péter még az előző, márciusi végi demonstráción hirdetett meg egy újabb tüntetést április 6-án szombatra.

A Diákhitel Központ volt vezetője, Varga Judit korábbi férje pénteken Facebook-posztban hívta fel a figyelmet a főbb tudnivalókra. Mint írta,

13.30-tól lesz gyülekező„ a Városháza park – Károly körút – Madách tér háromszögben (Deák tér metróállomás).

A nemzeti menet 14.00 órakor indul a Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon a nemzet főterére. A Honvéd utca és az Alkotmány utca sarkánál a menet kettéválik és az önkéntesek irányítása mellett a Szalay és a Báthory utca felől közelítik meg a Kossuth teret.

„A menet elején Nagy Ervin művész úr már jól ismert platós kiskocsija halad, mögötte egy molinóval a főszervezők. Kérjük, hogy senki ne előzze meg a menet elejét, amíg nem érünk el a Honvéd utcáig. Kérjük, hogy a várható óriási tömeg miatt igyekezzetek a Kossuth tér távolabbi részeit is betölteni, hogy a később érkezők is elférjenek. Hangosítás és kivetítő a tér minden részén lesz” – írta Magyar Péter.

Hozzátette, a rendezvényt több száz önkéntes és a rendőrség biztosítja, és szükség esetén igyekeznek vizet is biztosítani a résztvevőknek. „A 2-es villamos vonalát a rendőrség korlátozza, a metró Kossuth téri állomásánál a tömeg nagyságától függően ideiglenes zárás előfordulhat” – írta Magyar Péter.

„Kaptunk olyan információkat, hogy szervezett provokátorok akarják megzavarni a rendezvényt – folytatta. – Kérlek, legyetek békések és türelmesek! Ne adjuk meg nekik azt a szívességet, hogy a propagandasajtó bármilyen erőszakos cselekedetről tudjon beszámolni! Ha bármi gyanúsat, zavarót észleltek, azonnal jelezzétek a szervezőknek és a rendőröknek és rögzítsétek telefonnal. Kérem, hogy hagyjátok szabadon dolgozni a sajtó munkatársait, a propagandistákat is. Mi békés emberek vagyunk”.

Ezután több kérést is megfogalmazott a résztvevőknek:

„Kérem, hogy csak magyar zászlót és helységnév táblákat hozzatok magatokkal, pártzászlók használata a Talpra Magyarok Közösségének szimbólumain kívül nem engedélyezett

senki ne takarja el az arcát;

ne provokáljatok másokat és ne hagyjátok magatok provokálni;

a szervezők és a rendőrség kéréseit és utasításait maradéktalanul tartsátok be;

figyeljetek a környezetetekre, ha azt látjátok, hogy valaki rosszul van, azonnal kérjetek segítsétek az önkéntesektől a rendőrségtől, vagy az önkéntes mentősöktől;

ne rongáljatok, ne lökdösődjetek, tartózkodjatok minden szabálysértéstől;

ne szemeteljetek, az önkéntesektől kérhettek szemeteszsákot;

legyen nálatok elég folyadék;

ha bármilyen szabálytalanságot, rendbontást észleltek, azonnal jelezzétek a rendőröknek, vagy az önkénteseknek;

Vigyázzatok magatokra és egymásra!”

Végül azzal zárta posztját: „Holnap történelmet írunk. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”.

Magyar Péter nemrég a CÖF dollárbaloldalos plakátkampányának is szereplője lett, és arról is beszélt, hogy milyen szervezeti struktúrával lépne be a magyar politikai életbe.

A BKK is felhívta a figyelmet a közlekedési változásokra

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta: a vonulás idejére a Károly körút-Bajcsy-Zsilinszky út-Alkotmány utca útvonalat, majd kora estig a Kossuth Lajos teret is lezárják, emiatt módosul egyes BKK-járatok közlekedése.

A forgalomkorlátozás mértéke a résztvevők számától függ, a keresztirányú forgalomban is 10-15 perces zárás várható.

Mint írták,

A Károly körút-Bajcsy-Zsilinszky út zárása miatt a 9-es busz és a 72-es trolibusz várhatóan 13 óra 30 perc és 15 óra között mindkét irányba módosított útvonalon, a Nagykörúton közlekedik, ideiglenesen a 923-as autóbusz Corvin-negyed M és Oktogon M közötti megállóhelyein áll meg.

A 2-es és a 23-as villamosok várhatóan 15 órától 18 óráig a Kossuth Lajos tér lezárása miatt rövidített útvonalon, a Közvágóhíd H illetve a Keleti pályaudvar M és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között közlekednek.

A 100E autóbusz a Károly körút lezárása miatt várhatóan 13 óra 30 perc és 14 óra 30 perc között rövidített útvonalon, a Kálvin térig közlekedik, és a Deák Ferenc tér megállóhelyet nem érinti.

A közlekedési változások folyamatosan frissülő információi a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info - Közút oldalon is elérhetőek lesznek – tették hozzá.