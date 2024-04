Az esernyőket eltehetjük, de a szél nem tágít

Az ország keleti részét is elhagyja a csapadékzóna, pénteken nagyon kicsi az esély esőre. Ennek ellenére nem várható verőfényes napsütés, mivel fátyolfelhő borítja az eget napközben. A nyugatias szél néhol, élénk lesz.

Pénteken a felhő- és csapadéksáv reggel a keleti határszélről is levonul. Napközben fátyolfelhős időre számíthatunk, amely átmenetileg jobban megvastagodhat, így időszakosan szűrheti, akár zavarhatja is a napsütést. Csapadéknak kicsi az esélye. A nyugatias szél élénk, néhol erős lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.

A HungaroMet előrejelzése szerint kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

Pénteken a magasban zajló melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Az érzékenyek körében migrén, fejfájás, vérnyomás-ingadozás, keringési problémák, szédülés, rosszullét, fáradékonyság és dekoncentráltság egyaránt előfordulhat.

Az élénk, erős szél tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenységet, nyugtalanságot is kiválthat. Ugyanakkor felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is, szív- és légzőszervi problémák is jelentkezhetnek – áll az Időkép orvosmeteorológiai jelentésében.

Szombaton is még gyakran zavarhatják felhők a napsütést, viszont csak elszórtan északon és északkeleten fordulhat elő átmenetileg kisebb eső, futó zápor. A nyugatias szél helyenként élénk, néhol erős lesz. Délután sokfelé kora nyárias időre számíthatunk, 21 és 28 fok közé melegszik a levegő, az alacsonyabb értékeket északkeleten és az Északi-középhegységben mérhetjük.

Vasárnap sok napsütésre van kilátás, felhők alig lesznek az égen. Csapadék sehol sem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.

