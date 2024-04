Magyar Péter: A miniszterelnök közvetlen közeléből kapok információkat

„Hamarosan meglesz a pártbejelentés, és azt követően az EP-listánkat is be fogjuk jelenteni” – mondta Magyar Péter hétfő este, az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Arra a kérdésre, hogy eddig miért nem jelentette be a párját, Magyar Péter azt válaszolta, hogy azért, mert ismeri, hogyan működik a propaganda, hiszen mindennap, minden órában megtapasztalja.

Szerintem elég, hogyha egy pár hetet hagyunk nekik, hogy megpróbálják lejáratni azokat az embereket, meg azt a pártot, amelyeket választottam, és amelyeket választani fogok

– jegyezte meg, majd hozzátette, bőven elegendő lesz nekik egy-két nap arra, hogy összegyűjtsék a szükséges 20 ezer aláírást az induláshoz.

A műsorvezető kérdésére elmondta, hogy több párttal is tárgyalt, már döntött is, de van egy sorrendje, és készülnek B és C opcióval, amennyiben „már eljutottunk esetleg Oroszország szintjére”.

Az egyik elnökjelöltet adminisztratív okokkal akadályozták meg abban, hogy elinduljon az elnökválasztáson, hiába gyűjtött össze több százezer aláírást. Nagyon remélem, hogy 2024-ben az Európai Unióban nem jutottunk el idáig, de az ördög nem alszik, úgyhogy szárazon tartjuk a puskaport. Vannak pártok, van egy sorrend, és időben be fogom őket jelenteni

– emelte ki.

Számháború és pánik

A szombati tüntetéssel és az ezzel járó „számháborúval” kapcsolatban elmondta, örül, hogy azon nem kell vitatkozni, hogy rengetegen vettek részt a demonstráción, még ha „a közmédia és a propaganda egyéb sajtótermékei” szerint csak 25 ezren voltak. A rendőrséggel folyamatosan beszéltek, ők 250 ezer körülire tették a létszámot, de ez nem egy hivatalos becslés. Ők a drónfelvételek alapján jóval 300 ezer fölé lőtték be a tüntetők számát, de szerinte ennek semmi jelentősége nincs.

A reggeli bejegyzésével kapcsolatban, miszerint pánik van a Karmelitában, Magyar Péter elmondta, hogy régi barátai vannak ott, és

a miniszterelnök legközvetlenebb környezetéből kap információkat.

Szerinte a Fidesz azt akarja elhitetni az emberekkel, hogy ő és a közössége, az új pártja a Fidesz-szavazókat nem érinti.

Ha igaz lenne ez a narratíva, hogy Magyar Péter egyébként baloldali és baloldali szavazókat tud megszólítani, akkor nem költene a kormánypropaganda naponta 50-100 millió forintokat az én lejáratásomra, hanem karba tett kézzel hátradőlne Orbán Viktor és kérne egy kávét

– jegyezte meg. Azt is elmondta, hogy a szombati tüntetésen körülbelül ezer emberrel tudott találkozni és beszélgetni, és ezeknek körülbelül egyharmada mondta, hogy a Fideszre szavaztak még 2022-ben is.

Jelenleg olyan állapotban van a Fidesz és a NER, olyan szinten repedt meg, hogy a törzsszavazóikat próbálják megvédeni. Azért baloldaliznak engem, és azért jönnek mindenféle aljas, nevetséges rágalmakkal és hazugságokkal, amiket cáfolni sem érdemes

– jegyezte meg Magyar Péter. Elmondta, hogy most az a feladatuk, hogy az emberek elhiggyék, hogy az ő mozgalmuk, az ő közösségük alkalmasabb az Európai Unióban a magyar emberek képviseletére, mint Deutsch Tamás vagy Gyürk András.

„Senki nem tudja róluk, hogy ők kicsodák Brüsszelben. Mr. Nobodynak hívják Gyürk Andrást, aki az ötödik ciklusát tölti” – tette hozzá. Elmondta, hogy négy-öt biztos jelöltjük van, és kettő jelöltet civil módon szeretnének kiválasztani, ami szerinte egy nagyon nagy újdonság Magyarországon. Arra kérik az embereket, hogy aki szeretne, az pályázzon. Azt ígérte, hogy erről egy Facebook-bejegyzést is közzé fog majd tenni.

A programjával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az Andrássy úton elmondott 12 pontja az már 12 ponttal több, mint ami a Fidesz programja, de szombaton próbált egy rövid EU-s programot is adni. Ebben az uniós programban az Európai Ügyészség bevezetése az ellenzékhez közelebb álló program, de az, hogy Magyarország erős és szuverén legyen, a Fideszhez áll közelebb.

Mindennek rendelt ideje van

Az általa nyilvánosságra hozott hangfelvétellel, és az ezzel kapcsolatban zajló nyomozással kapcsolatban kiemelte, hogy szeretné kérni az ügyészségtől és a legfőbb ügyész úrtól is, „hogy ha nem mond le, legalább arra figyeljen, hogy amíg a nyomozás zajlik, és még nem hallgatták meg tanúként a többi kormánytagot és a miniszterelnököt, ne előlegezze meg a nyomozásnak az eredményét”. Kiemelte, hogy nem tőle kell elvárni, hogy egyedül bedöntse az egész hatalmi elitet, a kormánytagokat kellene mindennap kérdezni, és szerinte tanúskodnia kellene azoknak, akik tudnak.

Amiket én tudok, az csak a jéghegy csúcsa. Amiről nekem felvételeim vannak, az csak a jéghegy csúcsa. Annál nálunk otthon is sokkal több elhangzott, de gondolom, az irodákban még több

– fogalmazott.

„Én azt gondolom, hogy annak van jelentősége, hogy az utóbbi 10 év legnagyobb politikai demonstrációja van. Az utóbbi 30 év legnagyobb erkölcsi, jogi, politikai és egyébként gazdasági válsága van Magyarországon. Elege van az embereknek, és szerintem legkésőbb június 9-én ez nyilvánvaló lesz a Karmelitának is, a miniszterelnöknek is, Rogán Antalnak is, és a közvélemény-kutatóknak is” – mondta. Arra a kérdésre, hogy vannak-e még felvételei, Magyar Péter azt válaszolta, hogy mindennek rendelt ideje van.

A felvetésre pedig, hogy Deutsch Tamás vitára hívta, Magyar Péter megjegyezte, hogy Deutsch nem pártelnök, de ő pár napon belül az lesz, ezért nem Deutsch Tamással akar vitázni, hanem pártelnökökkel.

Azt kell tudni mindenkinek, hogy ebben az országban Orbán Viktor mindig Gyurcsány Ferenccel szeretne választásokon szerepelni, hiszen őt mindig kétharmaddal fogja legyőzni

– jegyezte meg Magyar Péter.