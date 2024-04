Agresszív disznók terrorizálják a lakosságot Debrecen-Bánkon

Mint írtuk, a Hajdú-Bihar vármegyei Debrecen-Bánkon egy gazda a szabad állattartásban hisz, így a disznókat, kutyákat, kecskéket és egyéb jószágokat is kerítés nélkül tartja. Az állatok megrongálják a szomszédok veteményesét, épületeit és kerítéseit, a túrázókat pedig megijesztik. A helyiek összefogtak, így az állatok tulajdonosa ellen már két eljárás is indult.

A gazda még március végén tett ígéretet arra, hogy kerítéssel veszi körbe a telkét. Ennek hiányában pénzbírsággal sújthatják, de az állatkínzás is a vádak között szerepelhet.

A telek tulajdonosa nemrég egy házilag eszkábált barikáddal részben elkerítette a szabadon hagyott részt, de a helyiek problémája továbbra sem megoldott – írja a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál.

Az egyik környékbeli nő arról számolt be, hogy a telken nemcsak a kutyák, hanem a disznók is hamisak. Szerinte a többmázsás állatok agresszívan viselkednek és támadnak is. A lakosok sokszor bottal védik magukat tőlük.

Úgy tudják, hogy az állatok gazdája legutóbb egy hónapot kapott a hatóságoktól arra, hogy orvosolja a problémát.