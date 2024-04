Egy dokumentum szerint nagyon félt Schadl György későbbi utódja

2021. június 6-án Schadl Györgyöt telefonon hívta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik oktatója. Közel négy percig magánjellegű témákról folyt a beszélgetés, később a végrehajtói kar elnöke arról kezdett beszélni, hogy vizsgája lesz egy ismerősének – írja a Telex.

A lap birtokába jutott dokumentumban így fogalmaztak:

„A beszélgetés magánjellegű dolgok megbeszélésével kezdődik. A kommunikáció 03:57 percénél egy holnapi sztorival kapcsolatosan zavarná Schadl […] szakirányon vizsgáztat holnap. Schadlnek van egy kedves ismerőse, a Lupkovics Bea, aki a Borsod Megyei Önkormányzat jegyzője. Schadl jóban van vele és az elnök asszonnyal. Egy beszélgetésnél szóba került a vizsga, amitől Lupkovics nagyon fél. Schadl, amikor erről szó volt, közölte, hogy az oktató nagyon jó barátja. Úgy gondolta, hogy ezt már el is felejtette, de ma reggel kapott egy sms-t. […] Érti, mit akar Schadl. Megjegyzi, miszerint a záróvizsga elnöke […] lesz. Schadl megkérdi, miszerint szóljon-e az […] közli, hogy nem. Jó bizottság lesz. Figyelnek, és nem lesz gond.”

Schadl Györgyöt Lupkovics Beáta váltotta a végrehajtói kar élén. A lap érdeklődött Schadl Györgynél a dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban, aki annyit közölt, ha a nyilatkozatának aktualitása lesz, keresni fogja őket.

Az érintett oktatótól azt a választ kapták, hogy Schadl Györgyöt az egyetemről ismeri, egyszerre kezdtek tanítani, időnként telefonon is keresték egymást „udvariassági beszélgetések erejéig”, de sosem segített Schadl Györgynek, az említett ügyben sem, sőt szerinte a lehallgatási jegyzőkönyvből éppen az látható, hogy „röviden, de tényszerűen magam zárkóztam el minden további felvetéstől. Ráadásul akkori szavaimat az is indokolta, hogy ismerve a hallgatók szakdolgozatait és a szakdolgozatokról már hetekkel korábban elkészült – szakdolgozatonként 2-2, személyemtől teljesen független – írásos szakvéleményt, mindegyik jó szerkezetű, alapos munka volt, ezért is intettem nyugalomra beszélgetőtársamat”.

Az oktató leszögezte, hogy a szakdolgozatvédés eredményéről nem ő dönt, hanem egy bírálóbizottság, amit hetekkel korábban összeállítottak, „az említett védés napján is egy ilyen – jóval az egyébként az egyetemeken szokásos 3 fős záróvizsga-bizottsági létszámon felüli – 6 főből álló független bizottság döntött, ezáltal is biztosítva az értékelés során született eredmények objektivitását, tisztaságát és szabályszerűségét”.

Az oktató hozzátette, már csak azért sincs semmi köze a Völner–Schadl-ügyhöz, mert nem része egyetlen büntetőeljárásnak sem.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem annyit közölt, hogy „a rendelkezésre álló információk alapján az egyetemen etikai vizsgálat nem indult”, nem is keresték őket nyomozók vagy más hatóság az ügyben. Lupkovics Beáta nem válaszolt a lap kérdéseire. A Schadl–Völner-ügy bírósági állásáról legutóbb itt írtunk.