Pottyondy Edina: Győzike lesz a csodafegyver Magyar Péterrel szemben?

Pottyondy Edina ismét a Magyar Péter-jelenségről osztotta meg gondolatait közösségi oldalán. Az influenszer szerint az ügy lassan „durvább rejtély, mint a Da Vinci-kód.” A humorista Gáspár Győző show-man brüsszeli látogatására és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sejtelmes megjegyzésére is kitért.

Ahogy az Index beszámolt róla, Pottyondy Edina kedden Facebook-bejegyzésében írt arról, hogy a „gátlástalan gonoszság” közepette nincs lelkiereje viccelődni. A humorista a Magyar Péter-jelenségen és Tarr Zoltán elbocsátott református lelkész ügyén is kiakadt.

Az influenszer pénteken ismét a Magyar Péter-jelenséggel kapcsolatban posztolt. Mint írta: a „Magyar-saga” durvább rejtély lett, mint a Da Vinci-kód.

Pottyondy Edina ezután két kérdést is feltett. Elsőként Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki Kormányinfón tett sejtelmes kijelentéséről beszélt.

„Kinek üzen Gulyás kancelláriaminiszter? Magyar Pétert fenyegeti azzal, hogy készül valami ellene? Vagy Orbánt fenyegeti azzal, hogy ha kirúgja, akkor ő is borít? És kik lesznek hálásak? A jobboldali szavazók, mert Magyar az atombomba, ami az ellenzéket robbantja szét? Vagy a baloldaliak, mert Gulyás az atombomba, aki szintén ki fogja mondani, hogy ez egy maffiaállam?″ – fogalmazott Pottyondy Edina.

A humorista második kérdésében arra is kitért, hogy Gáspár Győző a napokban Brüsszelből, az Európai Parlamentből jelentkezett be. Hozzátette, hogy a show-man úgy osztotta meg a tartalmait, hogy letiltotta a hozzászólásokat, és beállította ugyanazt az Edda-számot, amit Magyar Péter is előszeretettel használ.

Győzike lesz a csodafegyver Magyar Péterrel szemben? Nem elég Deutsch Tamás, másodiknak ott lesz ő is? Vagy csak annyi az üzenet, hogy Magyar Péter egy Győzike? És olyan álmai vannak, mint Győzikének? Komolyan Mónika-show- kampányt csinálnak az EP-választásból?

– tette fel a kérdést Pottyondy Edina, aki izgatottan várja a tippeket.

Szemünk előtt zajlik az influenszerek kulturális forradalma. Olvassa el elemzésünket arról, hogyan léptek elő a virtuális térből az utcára az influenszerek, youtuberek 2024 elején, hogyan nőtte ki magát az interneten kommunikálók tábora netes véleményvezérré!

(Borítókép: Pottyondy Edina 2024. február 16-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index )