Gyurcsányozva és orbánozva fogott kezet egymással Magyar Péter és Szentkirályi Alexandra

Április 20-án, szombat reggel kezdődött el hivatalosan is a kampányidőszak a június 9-i önkormányzati és európai parlamenti választásokra, így a pártok és a jelöltek is elkezdték az aláírásgyűjtéseket – Budapesten egyszerre több helyen is.

Így tett az aláírásokat már időközben összegyűjtő Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke is, akik a Széll Kálmán téren kezdték el a hivatalos kampányidőszakot.

A téren Magyar oda is ment köszönni Szentkirályinak, majd pár szót váltottak, ahol egymás kampányával kapcsolatosan fogalmaztak meg kritikát, miközben sok sikert kívántak egymásnak – az esetről a 444 videót is közölt.

– Szandi, sok sikert szeretnék kívánni! És esetleg azt, hogy a gyurcsányozáson kívül valami konkrét programot adjatok a budapestieknek. – Én meg az orbánozás abbahagyását javaslom neked

– hangzott el a rövid párbeszéd, ami végül azzal zárult, hogy sok sikert kívántak egymásnak.

Ezután a Telex beszámolója szerint Magyar Szentkirályi kampányfőnökének, az Európai Parlamentet a mostani választás után otthagyó Hidvéghi Balázsnak is kezet szeretett volna nyújtani, azonban ő nem viszonozta azt. A lap kérdésére később

Hidvéghi azzal magyarázta a történteket, hogy „becstelen emberrel” nem fog kezet.

Mint arról korábban beszámoltunk, mind Szentkirályi Alexandra, mind Magyar Péter pártja összegyűjtötte már az induláshoz szükséges aláírás-mennyiséget órákkal az után, hogy megkezdődött az aláírásgyűjtés. A törvények szerint Szentkirályinak főpolgármester-jelöltként öt-, Magyar pártjának pedig húszezer aláírás szükséges az induláshoz, ezt pedig már abszolválták.

Később a Fidesz–KDNP is bejelentette, hogy ők is összegyűjtötték már az EP-induláshoz szükséges aláírásokat.