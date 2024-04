A Bayer Hungaria reprezentatív kutatásában arra a kérdésre kereste a választ, hogy mit tartanak a magyarok általánosságban szégyellnivalónak. Legtöbben az anyagi problémákat jelölték meg (21,5 százalék). Ezt érdekes módon a morálisan pozitív, tulajdonságok, úgy, mint becsületesség, segítőkészség és erkölcsösség követik (14,6 százalék), a morálisan negatív jellemhibák pedig csak a harmadik helyen szerepelnek a felsorolt szégyenfaktorok között (11,8 százalék). Vezető helyen merültek fel a kutatásra adott válaszok sorában a kulturális hiányosságok, az öltözék, az addikciók, az etikettnek ellentmondó viselkedés, a nemi-szexuális orientáció, valamint a higiéniai problémák, de az élmezőnyben foglalnak helyet a különböző betegségek, a technikai dolgokban való jártasság hiánya és a testalkat is.

Meglepő elemek szégyenkultúránkban

Arra a kérdésre, hogy mi határozza meg leginkább azt, hogy valamiről azt gondoljuk-e, hogy szégyellnivaló, megosztóan gondolkoznak az emberek. Lényegében három fő faktort jelöltek meg. Az egyik meghatározó elem, hogy mit hozunk otthonról, milyenek a családi mintáink (32 százaléknál domináltak). Fontos befolyása van a barátoknak, a kortárs csoportoknak (34 százaléknál). Azonban erőteljes hatása van annak is, hogy mit közvetít a média, a válaszadók 27 százaléka vélekedett így. A megkérdezettek mindössze 4 százaléka szerint befolyásoló tényezők ebben a tekintetben az influenszerek.

A válaszadók közel fele (41 százaléka) érzett már szégyent a testalkata miatt, és csaknem ugyanennyien (40 százalék) érezték már rosszul magukat valamilyen családtag vagy barát viselkedésének következtében. A TOP5 szégyenérzetet keltő ok listájára bekerültek még az anyagi problémák (38 százalék), a meggondolatlan kijelentések (34 százalék), valamint az öltözék (24 százalék). Felmerült még válaszként az iskolai vagy munkahelyi kudarc, a párkapcsolati problémák, illetve a frizura is.

Ugyan a testalkat miatt érzett szégyen a legjellemzőbb a magyarokra, főként a nőkre, mégis ez az a téma, amelynek a legtöbb ember szerint nincs helye a szégyenkultúránkban. A visszajelzések szerint az eltérő szexuális orientációt is a szégyenérzetet keltő tényezők közé tették, sokan mégis úgy válaszoltak, hogy ma már ennek nem kellene így lennie, főleg a férfiak vélekedtek így. Az intim fertőzéseket szintén ide sorolták. Minden második ember azt gondolja, hogy jobb inkább eltitkolni, ha valakinek a nemi szerveket érintő gombás megbetegedése van.

Tévhitek az intim fertőzésről

A válaszadók csaknem 60 százaléka jelölte okként a rossz higiéniát, de minden második ember szerint a szexpartnerek sűrű cseréje is vezető ok a gombás eredetű intim fertőzések tekintetében, illetve ugyanennyien gondolják, hogy a nyilvános mellékhelyiségek használata is ilyen megbetegedéshez vezethet.

„Pedig valójában egy olyan betegségről beszélünk, ami a nők 75 százalékának életében legalább egy alkalommal előfordul. Egy olyan jelenségről, ami kialakulhat stressztől, antibiotikumok szedésétől, vagy éppen műszálas alsóneműk hordásától is. A férfiakat is nagy arányban érinti az akut, jól kezelhető betegség. Kialakulása elsősorban a szervezet védekezőképességének gyengülésével magyarázható, a tévhitekkel ellentétben nincs köze a promiszkuitáshoz”– fogalmazott Laki Judit a vállalat orvostanácsadója.

A kutatás kapcsán az is kiderült, hogy sok nő elképesztő módszerekkel próbálja kezelni magát: fertőtlenítős fürdőt vesz, vagy kefirbe/joghurtba mártott tampont használ. Az orvosszakértő elmondta, az ilyen módszerekkel a természetes hüvelyflóra egyensúlya még inkább sérülhet, ami súlyosabb állapotot eredményez. „Ha valaki nem jut el szakorvoshoz, a patikákban is talál alkalmas tesztet a fertőzés kimutatására, illetve ennek kezelésére alkalmas gyógyszereket”– tette hozzá. Néhány gyógyszertárban egyetlen kosárba helyezik ki az összes gyorstesztet, a vásárlók szégyenérzete miatt. A gyógyszergyártó vállalat pedig egyes patikákban problémakártya felmutatásával segíti a betegeket abban, hogy szóban ne kelljen elmondaniuk a panaszaik, és a kezelésükre kért termékek típusát.

Az említett felmérésből az is kiderült, hogy nagyon sokan fiatalon, tinédzserként élik át az első intim fertőzésünket,

a felmérés szerint emiatt még kínosabbnak élték meg azt; a stigmától tartva, nem mertek segítséget kérni. A válaszadók 5 százaléka bevallotta, hogy kellett már pszichológustól segítséget kérnie szégyenérzete feloldására. 20 százalék nyilatkozott úgy, hogy nehezen múlt el és az idő oldotta meg, 11 százalék még a mai napig rosszul érzi magát, ha visszagondol az esetre.

A betegséggel kapcsolatban olyan erős a szégyenérzet, hogy az egyik ennek a kezelésre alkalmas vény nélkül kapható gyógyszertermék reklámjához sem akarták hivatásos táncosok adni az arcukat. A nemzetközi piacon is jelenlévő gyártó arról számolt be, hogy ez külföldön sincs máshogy, így rendre animációval oldják meg a képi illusztrációt. Most azonban innovatív technológiával ötvözték a magyar táncos tudását. Az élőemberes koreográfiára a mesterséges intelligencia generált valósághű embereket, arcokat – árulta el a vállalat márkamenedzsere Radosiczky Anikó. A rapbetétekkel tarkított hyperpop zenével a fiatalok figyelmét akarták felkelteni, a tabudöntés nem titkolt céljával.

A betegséggel kapcsolatos tévhitek mielőbbi feloldása azért is fontos, mivel volt olyan eset, amikor egy 60 év feletti nő a megbélyegzéstől való félelem miatt hagyta ki a nőgyógyászati vizsgálatot, később pedig méhnyakrákban el is hunyt – ismertettek a felmérés kapcsán egy a fertőzéssel összefüggő esetet.