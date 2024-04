A rendőrség befejezte a nyomozást a hálapénzt elfogadó orvos ügyében

Bő egy évvel ezelőtt írtuk meg, hogy a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság azzal gyanúsít egy nagykanizsai főorvost, hogy hálapénzt fogadott el. A rendőrök 2023. február 22-én a munkahelyén fogták el az orvost, akinél ezt követően több helyen is házkutatást tartottak, rengeteg bizonyítékot lefoglalva.

Az intézkedés során a férfit előállították a kapítányságra, majd kihallgatását követően szabadon engedték, így szabadlábon védekezhetett.

Ezután indult meg a nyomozás, melyet a gazdaságvédelmi alosztály nyomozói végezték el.

A rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint a hálapénzt elfogadó nagykanizsai osztályvezető főorvos ügyében a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Alosztálya a napokban befejezte a nyomozást, az iratokat pedig megküldte az ügyészségnek.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény jelentős változásokat hozott az egészségügy területén. A törvény hatályba lépésével 2021 óta akár egy évig tartó szabadságvesztéssel is büntethető az, aki hálapénzt ad vagy fogad el.

A nagykanizsai egészségügyet tavaly egy másik botrány is megrázta. Abban az esetben a pszichiátriai osztály főorvosa volt érintett, aki az osztály VIP-szobájában biztosított diszkrét kezeléseket magánbetegeinek. A bűncselekményben többen is részt vettek. A zalai rendőrség a Nemzeti Védelmi Szolgálattal összehangoltan dolgozott az ügyön, és végül 22 millió forint készpénzt, iratokat, telefonokat és egyéb számítástechnikai eszközöket foglaltak le a gyanúsítottaktól. A nyomozás azóta is folyamatban van, az orvost elbocsátották munkahelyéről.