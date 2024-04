Mini-Dubaj: 190 ezer köbméter illegális hulladékot kell elszállítani az építkezés megkezdéséig

Miközben Rákosrendezőn az illegálisan elhelyezett hulladékok teljes becsült mennyisége meghaladja a 190 000 köbmétert, a helyiek attól is tartanak, hogy a közelmúltban történt hatalmas tűzeset sem múlt el nyomtalanul. A területet nemcsak az egészségre ártalmas körülmények miatt kell rendbe tenni, hanem azért is, mert itt épülne meg a nagy port kavaró mini-Dubaj-beruházás is.