A miniszterelnök és a város polgármestere Győrben futott össze egy kávéra, amiből hirtelen városnéző körút lett, az idegenvezető pedig maga Dézsi Csaba András volt. A Fidesz helyi polgármesterjelöltje hét aspiránssal mérkőzik meg június elején a városvezetésért, úgyhogy szüksége is van a támogatásra.

Hétfőn Győrbe látogatott a miniszterelnök – hiszen ahogy mi is megírtuk, „berúgták a kampányt” –, ahol a város fideszes polgármestere, Dézsi Csaba András vezette körbe. Bár ahogy arról is beszámoltunk, Győrben már korábban megindult a kampányidőszak, hiszen Borkai Zsolt – korábbi polgármester, jelenleg független jelölt – azzal vádolta a regnáló városvezetőt, hogy nyilvánosan megütött valakit. Dézsi szerint mindez csak rágalmazás, semmi ilyesmi nem történt, még a felesége is megszólalt az ügyben, és férje védelmére kelt. De ez csak a leghangosabb páros, amúgy már nyolcnál tart a városban a jelöltek száma.

A miniszterelnök látogatása valószínűleg ennek tudható be, hiszen a június 9-ei önkormányzati választásokra megindult a kampányszezon, Győr pedig erős bástyája a kormánypártnak a nyugati országrészben. Dézsi azt írja a közösségi oldalán, hogy a kormányfő „beugrott egy kávéra”, de ha már ott járt, akkor körbemutatta neki a város nevezetességeit.

Gyönyörű belvárosunkban a felújításra váró Spartacus csónakházat, Vaskakas Tavernát, a Schäffer-házat és a Napóleon-házat

– írta le a polgármester szemléletesen, képekkel alátámasztva a túra útvonalát. Hozzátette, hogy mindketten azért dolgoznak, hogy „Magyarországon és Győrben is az emberek békében élhessenek”.