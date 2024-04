Berobbant híd maradványaitól szabadították meg a vízitúrázókat

Veszélyes szögvasak fúrták át a felfújható vízicsónakokat és ezzel megkeserítették a vízitúrázok mindennapjait a csörötneki közúti híd alatt. Voltak, akik az akadály okán beleborultak a vízbe. „Magyarország egy igazi vízitúraparadicsom lehetne, ugyanis rendkívül sok, nagyon különböző adottságú vizünk van” – hangsúlyozta Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, aki érthetetlennek nevezte, miért kellett éveket várni, hogy eltávolítsák a betontömböket és megtisztítsák a Rába csörötneki szakaszát.

Az államtitkár elmondta; fiatal kora óta nagyon sokat vízitúrázik az országban, és már több mint harminc évvel ezelőtt is belefutott abba, hogy Csörötneknél „vigyázni kell”, mert a háborúban a visszavonuló német csapatok berobbantották a hidat, aminek elemei különösen alacsony vízállásnál veszélyesek.

Mondták, hogy hol kell elmenni, és legnagyobb megdöbbenésemre, most is ugyanarra kellett, mint amikor évekkel ezelőtt vízitúráztam erre.

Révész Máriusz hangsúlyozta, hogy az alacsony vízállásnál az akadályok borulásveszélyessé tették a csónakkal, kajakkal és kenuval való áthaladást.

A Rába konferencián dőlt el a cölöpök sorsa

Az államtitkár elmondta, hogy tavaly ősszel tartottak egy Rába konferenciát, amikor próbálták számba venni, milyen nehézségek állnak a túrázók előtt. Elsők között döntöttek arról, hogy a balesetveszély elkerülése, és a népszerű túraútvonal miatt el kell távolítani. A betonvasakat egy lánctalpas markológéppel emelték ki, és egyetlen nap alatt végezték el a munkát.

A nehézséget az okozta, hogy egy régi hídnak a maradványa a híd alatt van, ami elméletben a közúthoz tartozik és, ami a vízben van az pedig a vízügyhöz tartozik és végre sikerült elintézni, hogy a vízügy és a közút megállapodjon

– emelte ki, majd hozzátette, nem nagy költségről – 1,2 millió forintról beszélünk, így érthetetlen, miért nem sikerült 79 év alatt mindezt megoldani, „Bízom benne, hogy ez az első lépés volt, hogy a rábai vízitúrázás sokkal biztonságosabb legyen és fellendüljön.”

Összetett feladatkör, hangsúlyban az ökológiai cél

,,Az árvízvédelmi védművek kiépítése és karbantartása mellett a környezetvédelem is feladataink közé tartozik és igyekszünk segíteni azokon a törekvéseken, amelyek a víziturizmus fejlődését szolgálják" – mutatott rá Gaál Róbert, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, aki örömtelinek nevezte, hogy a Közúttal együttműködve elhárították az akadályt.

A Magyar Közút szerepe a költségmegosztásban van, vette át a szót Böröcz Miklós a hétfői megtisztítás alkalmából rendezett eseményen. A Magyar Közút Vas vármegyei igazgatója hozzátette, hogy,

évtizedekig zajlott a dilemma, amikor a csörötneki polgármester megkereste őket és az első gondolatunk volt, hogy nem egy jelentős költség, így mindenképpen segítünk, hogy felszabadulhasson a meder.

Azt a kérdést nem tartották relevánsnak, hogy a híd, amelyet lebombáztak a közút jogelődjéé volt vagy nem.

„Tavaly a Magyar Vízitúra Szövetség által kiírt év vízitúra címre pályáztunk és toronymagasan sikerült elnyernünk ezt a Csörötnek-Csákánydoroszló szakasszal, a felső Rába mentén ez a szakasz, amelyik a legszebb, a legkalandosabb így a Rába teljesen érintetlenül, szabályozatlanul vadregényesen kanyarogva halad. Nem egyszerűen az élmény, hanem maga a táj szépsége, a bedőlt fák, a halak is megérintik őket – hangsúlyozta Csörötnek polgármestere.

Kocsis Zsolt elmondta,

a túrázók rendszeresen jelezték az akadályt, de a tavaly augusztusi árvízig a jobb ág szabad volt, akik gyakorlottak voltak, tudták hova kell berakni a kenut, hogy le tudtak jönni a kiálló vasak között, de az veszélyes volt.

A rábai legfantasztikusabb víziút lesz az országban. Révész Máriusz lapunknak a jövőbeli tervekre vonatkozóan elmondta, hogy a Rábán több erőmű is található, például Magyarlaknál, ahol ki kell venni a kenukat a vízből és vízre rakni, de Mosonmagyaróvárnál már találtak erre megoldást, a vízicsúszdákkal, amely a halaknak is adekvát, hallépcsőként is funkcionál, a vízitúrázók le tudnak menni rajta és az erőműtulajdonosokat sem teszi tönkre, ezt a Rába több erőműjénél is bevezethetik – összegezte.



