Többen rosszul lettek egy komáromi akkumulátorgyárban

Baleset, majd enyhe rosszullét miatt riasztották a mentősöket a komáromi SK On Hungary Kft. gyárába – értesült a Telex. A lap olvasóinak beszámolója alapján több dolgozó is rosszul lett a komáromi SK On Hungary Kft. gyárában, ezért több mentőautó vonult a helyszínre még kedd délelőtt.

Az Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága megerősítette a lap értesüléseit, hozzátéve, hogy a mentőket először egy baleset miatt, órákkal később pedig enyhe rosszullét miatt riasztották.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint a dél-koreai székhelyű SK On Co., Ltd. magyarországi leányvállalatának területét az üzemi baleset miatt több dolgozó is elhagyta, azonban tűzoltói beavatkozásra és lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, ugyanis a katasztrófavédelmi mobil labor mérései alapján határérték feletti veszélyes anyag nem volt kimutatható.