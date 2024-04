Orbán Viktor elmondta, hogy kik reszkethetnek

Orbán Viktor azzal kezdte beszédét, azért jön a fesztiválra örömmel minden évben, mert azt gondolja, hogy a jövő Magyarországát az ilyen helyeken rajzolják meg.

Mi, idősebbek, tudjuk, mindig a tehetséges fiatalok írják Magyarország jövőjét. 15-20 éve még azt gondolták Magyarországon is, hogy a jövőt inkább a diplomás, szellemi foglalkozású emberek határozzák meg, de az elmúlt 15 évben felépítettük a munkaalapú gazdaságot, és mindenki tudja: munka és szakmunka, szakmunka és szakmunkás nélkül nincs jövő.

A kormányfő hangsúlyozta, ma a magyar gazdaság gerincét a szakmunkások, a szakiparosok adják. Ha a szellem emberei is kihozzák magukból a legtöbbet, és a két világ jól kapcsolódik össze, abból lesz a sikeres Magyarország.

A kormányfő szerint olyan korban élünk, amikor nehéz előre látni a jövőt, a trendek és a divatok napról napra váltják egymást, emlékszik, hogy az évtized elején még az a hír járta, hogy az új technológiák hamarosan kiváltják a kétkezi munkát, aztán kiderült, hogy számítógéppel a kétkezi munkát nem lehet kiváltani.

Reszkethetnek az irodisták, a jogászok, a fogalmazók és a programozók.

Orbán Viktor négy dolgot garantált

A kormányfő szerint korábban azt sem gondolta senki, hogy kitörhet a háború, vagy az Európai Unió, „amit jólétünk zálogának láttunk, utat téveszt, és lemaradt a világ nagy gazdasági versenyfutásában Amerika és Ázsia mögött”.

Orbán Viktor hangsúlyozta, a kiszámíthatatlan világban a kormány feladata segíteni a fiatalokat, hogy saját lábukra állhassanak, és megkezdhessék önálló, saját életüket. Nehéz kisilabizálni, hogy mit hoz a jövő, de a kormánynak az a dolga, hogy időtálló és korszerű képzést adjon mindenki számára, ezért állapodtak meg a Kereskedelmi és Iparkamarával, közösen újítják meg a szakképzést, és befektetnek a jövőbe.

Ami korszerű, az időtálló is, ami időtálló, az a jövőben is megállja a helyét, versenyképes marad egy változó világban is

– mutatott rá a miniszterelnök.

Orbán Viktor kifejtette: nagyobb hangsúlyt helyeztek a gyakorlatra, „régi igazság, hogy gyakorlat teszi a mestert, ha tapasztalattal érkezel a munkaerőpiacra, nyert ügyed van”. Közelebb hozták az egyetemi világot és a szakképzést, összekapcsolták a katedrák emelkedettségét a gyakorlati tudással, a szakképzésben utolsó év már kreditként beszámítható az egyetemi tanulmányok során, tehát akinek szakmája van, és még több tudásra szeretne szert tenni, az már előnnyel indul, sőt aki a legjobban teljesít, azt kapásból felveszik a felsőoktatási intézményekbe.

A miniszterelnök szerint behozták a legmodernebb felszereléseket és eszközöket, hogy a lehető legkorszerűbb tudást szerezhessék meg. Ennek látszik az eredménye: a népességet nézve Magyarország a világon a 96. helyen van, a gazdaság méretét nézve 49. vagyunk, de ennek ellenére Magyarország a világ 200 országa közül a 33. leginnovatívabb ország, a gyártási csúcstechnológiában az ötödik legjobbak vagyunk.

A magyar ember általában a legmagasabb színvonalon akar dolgozni, mert Magyarországon a munka még valóban becsület dolga. Azt tanították, ha csinálsz valamit, akkor csináld világszínvonalon, ez rám éppúgy igaz, mint rátok, a tanáraitokra és mestereitekre. Ezt a munkamorált kell továbbadni a jövő szakembereinek is

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki úgy látja, „jó pályán vagyunk, a szakképzés egyre vonzóbb”. Úgy döntöttek, hogy aki belép a szakképzésbe, az kapjon anyagi biztatást is, rendszeres ösztöndíj, munkabér és életkezdési támogatás is elérhető. 2020 óta megduplázták a tanárok bérét, azt akarják, hogy ne csak a tanulás, hanem a szakoktatás is vonzó legyen, és a legjobb emberek képezzék a fiatalokat.

Mindenkinek lesz szakmája, a technikum kapui mindenki előtt nyitva állnak.

Akinek van szakmája, annak lesz munkája is.

Aki dolgozik, annak lesz tisztességes fizetése.

Aki a szakma mellé családot is vállal, annak lesz otthona, és számíthat a kormány családtámogatására.

A kormányfő végül kiemelte, hogy „a magyar szakképzés ott van Európa élvonalában, önök tehetséges fiatalok, itt az ideje, hogy benevezzenek a világbajnokságra is”.