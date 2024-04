Gyíkemberek és Moszad-ügynökök is szóba kerültek az Orbán Viktort halálra ítélő csoport tárgyalásán

Az ufókban nem, de a zsidó összeesküvésben nagyon is hisz – derült ki szerda délelőtt Posta Imre tárgyalásán a Budapesti Környéki Törvényszéken. Az államellenes bűncselekménnyel kapcsolatban az iratokat ismertette a bíróság, és elhangzott, hogy egy gyermekorvost is tanúként fognak kihallgatni a bizonyítási eljárás későbbi szakaszában.

A Budapest Környéki Törvényszék legnagyobb tárgyalótermében folytatódott Posta Imre és vádlott társainak tárgyalása. Korábban Holdampf Gusztáv bíró egyesével hallgatta meg a vádlottakat, legutóbb hétfőn, a hetedrendű H. Á.-val ért a sor végére.

Az ügy, amelynek szereplőit az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület bűntettével és más bűncselekményekkel, többek között emberölés előkészületével vádolja az ügyészség, egy dusnoki házaspár történetével indult, akik az 2019-ben megszületett fiukat nem akarták anyakönyveztetni. A nő elmondása szerint a hatóságok első megkeresésétől kezdődően már közeledtek a Posta Imre féle PI-körhöz, majd miután a családtól elvitték a csecsemőt, tőlük vártak támogatást és segítséget.

H. Á. hétfőn arról számolt be, hogy segítséget kértek a hatóságoktól, majd többek között Orbán Viktornak és Novák Katalinnak is levelet küldtek az ügyükkel kapcsolatban. Választ nem kaptak, 2021 nyarára azonban visszakapták a gyermeküket és a PI-körtől távolodni kezdtek, a tagjaitól azonban nem, hisz barátokként tekintettek egymásra.

A történtek miatt az édesanya úgy érezte, kiszakítottak egy darabot a lelkéből, amikor az állami szervek elvették a gyerekét. Skype-on tartott egyeztetések alatt megfogalmazódott bennük, hogy bíróság elé kellene állítani a politikai élet szereplőit. Így elektronikusan és postai úton is idézéseket küldtek a „vádlottaknak” arról, hogy tárgyalást tartanak az ügyükben, azaz a dusnoki házaspár gyermekének kiemelése kapcsán. A tárgyalásokat a kör valamelyik találkozóján bonyolították volna, és még védőt is biztosítottak volna.

Az üléseken viszont nem jelentek meg a „vádlottak”, így a 2021-es kulcsi találkozón már a halálos ítéleteket hirdették ki. H. Á. szerint ez nem azt jelentette, hogy ők mentek volna elkövetni a gyilkosságokat, hanem az isteni gondviselésre bízták volna az „elítélteket”. Hozzátette, akinek a lakhelyét ismerték, annak a háza aszfaltjára még oda is írták, hogy: „Áldás rátok!”.

Egészséges baba volt

Szerdán, még mielőtt a digitális bizonyítékokat ismertette volna a bíróság, az eljáró bíró, Holdampf Gusztáv bemutatta H. Á. és fiának orvosi papírjait. Ezek nagyban alátámasztották a nő által elmondottakat, miszerint megjelent a nőgyógyászati vizsgálatokon a terhessége alatt, valamint terhesgondozáson is részt vettek a férjével. A kisfiú egészségesen született meg, az orvosi vizsgálatok szerint normálisan fejlődött a születésétől kezdve. Ezt a nagyjából fél évvel későbbi orvosi vizsgálat is alátámasztja, amit a gyereken már az után végeztek, hogy kiemelték őt a családból. Ezzel a procedúrával együtt a gyermekvédelmi szolgálat a csecsemő anyakönyveztetését is kezelte, amivel kapcsolatban H. Á. hétfőn indulatosan nyilatkozott. Elmondása szerint álmában nem gondolt arra, hogy egyszer a fiát fiktív néven fogják anyakönyveztetni.

A szülők sérelmezik továbbá, hogy a nyomozati iratokba bekerült egy olyan gyermekorvosi nyilatkozat, ami szerint azt az ő szakemberük írta és pecsételte le, ám szerintük a pecsét nem az övé. Emiatt a tanácselnök bejelentette, hogy tanúként fogják meghallgatni a gyermekorvost.

Gyíkemberek, Moszad és a Facebook

A tárgyalás második felében Holdampf Gusztáv a vádirat ismertetésébe kezdett, amely során a releváns részeknél ismertette, hogy az ügyészség vádja melyik bizonyítékon alapszik. Ezek között szerepelt például Posta Imre 2015-ös „Utasítás” című írása, amiben egyenesen az éppen akkor szolgáló Honvéd Vezérkari főnököt szólítja fel arra, hogy fegyvereket küldjön neki. Írásában arra utalt, hogy csak így tudja felvenni a harcot a zsidó szabadkőműves puccs résztvevői ellen. Még a lakcímét is megadta, ahol tartalékos katonaként várta a fegyverszállítmányokat.

Ha ezt Orbán Viktor mondja, akkor ez már a kormány programjának a része lenne

– kezdte a levéllel kapcsolatos észrevételét Posta.

Megszólalásaiban, ahogy eddig, úgy most is sok mindenről ejtett szót, többek között beszélt a szerinte CIA alapította Facebookról, amin keresztül őt egy izraeli személy halálosan megfenyegette, majd 2006-ra is kitért. A PI-kör egyik vezetője úgy látja, hogy a budapesti eseményeknél azok a rendőrök, akik jelöletlen felszerelésben próbálták feltartóztatni a tüntetőket, valójában moszados ügynökök voltak, ezzel pedig az izraeli titkosszolgálat beszivárgott a magyar rendőrségbe.

Állítja, hogy tesztelni akarta a valóságot, ki akarta provokálni a figyelmet, de nem magának, hanem a magyar nemzetnek, hogy megelőzze, ahogy ő fogalmazott, „a szivárványos forradalom jelenlétét Magyarországon”. Levelét nem követte tett, csak kipostázta azoknak, akik szerinte tudtak volna tenni valamit az ügy érdekében.

Az észrevételezése végeztével összegezte, hogy őt a hivatalok és más állami szervek megerősítették abban, amit már eddig is tudott, majd lezsidózta az ügyészséget és a bíróságot is.

Kerülendő, aktív, javasasszony

A tárgyalás következő részében az ügyészség egyéb bizonyítékait mutatta be a tárgyalóteremben ülőknek a bíró. Egyike volt ezeknek egy táblázat, amiben a PI-kör tagjainak az elérhetőségét és egyéb más megjegyzéseket lehetett olvasni. Ilyen volt például az ezermester, a javasasszony vagy csoportvezető.

A másodrendű vádlott, Kovács Áron volt az, aki ezt a listát rendszerezte, de állítása szerint ez nem tartalmazta a csoport minden tagját, csak azokat, akik a találkozón kitöltötték az erről szóló papírt. A harmadrendű Ferencziné Ambrus Emő szerint a listán szereplő több mint 150 fő a valódi tagoknak csupán a 10 százalékát tette ki.

Az Excel-táblázatban néhány tagot külön színnel jelöltek meg, ilyen volt a tanúként meghallgatott C. László is. A férfi nevét kékkel jelölték a listán, ami a vád alapján a „kerülendő” tagokat jelölte. Posta Imre szerint a korábbi PI-tag esetében ez azért lehetett, mert a férfi bemutatta őt egy másik csoport vezetőjének, akik abban hisznek, hogy az emberek között gyíkemberek élnek, valamint a bolygónkat ufók kontrollálják, ettől pedig szeretett volna távol maradni.

A bíró ismertette C. László vallomását, amiben a férfi elmondta, hogy Posta Imrére a YouTube-on figyelt fel, majd eljárt a kör találkozóira. Nem olyan embernek ismerte meg az elsőrendű vádlottat, mint aki tettlegességig is elment volna, sokkal inkább csak félelmet akart kelteni. Idővel azonban nem tetszettek már neki Posta pszichológiai eszközei, ezért kérte, a levelezési listáról inkább vegyék le. A harmadrendű vádlott szerint elképzelhető, hogy ezért lett kék C. neve a táblázatban.

Az ügyészségi iratokból kiderült, hogy a találkozók alkalmával akár önvédelmi edzéseket is tartottak, valamint az újonnan belépő tagok egy esküt is letettek a PI-kör mellett.

Hosszú évekkel büntetne az ügyészség

A vádirat szerint Posta Imre Magyarország alkotmányos rendjével szemben fennálló elégedetlenségétől vezérelve az interneten és más módon kezdte el terjeszteni nézeteit, majd ennek fórumaként létrehozta az úgynevezett PI-kört. Egyre több követőre tett szert, és 2019-ben megismerkedett Kovács Áron másodrendű és Ferencziné Ambrus Emő harmadrendű vádlottakkal.

A csoport leképezte a demokratikus állami berendezkedést, a másodrendű vádlottat bírói hatalommal ruházták fel, míg a harmadrendű vádlott feladata a PI-kör anyagi feltételeinek koordinálása volt. Nem sokkal később csatlakozott a csoporthoz az ötödrendű vádlott, aki az elsőrendű vádlottról készült videóanyagokat szerkesztette és kezelte, míg a negyedrendű vádlott, K. Norbert a rendezvények megszervezésében tevékenykedett.

Szintén a csoport tagja lett a hatodrendű és hetedrendű vádlott, akik 2019-ben megakadályozták az otthon, szakszerű segítség nélkül született gyermekük anyakönyvezését, és az újszülött védelmében eljáró szakemberekkel való együttműködést módszeresen és teljesen visszautasították.

Mindemellett 2021-ben a PI-kör tagjai különböző ismert közéleti szereplőkkel és politikusokkal, köztük Orbán Viktorral szemben fogalmazták meg a halálos ítéletüket. A hét vádlottat az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület bűntettével és más bűncselekményekkel, többek között emberölés előkészületével vádolja az ügyészség. Az előbbi olyan bűncselekmény, ami a rendszerváltás óta nem fordult elő hazánkban.

A dusnoki házaspárnak az ügyész 1 év 6 hónap börtönt ajánlott, amit 3 év próbaidőre felfüggesztene és javasolta, hogy 1 évre tiltsák el őket 18 év alatti gyerek gondozásától és nevelésétől. Az ő esetükben a vád zaklatás, kiskorú veszélyeztetése és hivatalos személy elleni erőszak.

Posta Imre 8 év fegyházbüntetést kapott ajánlatként az ügyésztől. A bűncselekmények elkövetését tagadja, a minősítéssel viszont nem volt problémája:

A Posta Imre név helyére sok más nevet be lehetne helyettesíteni.

A vádlottak az előkészítő ülésen nem ismerték be a bűnösségüket, ezért az ügyet tárgyalásra utalta a törvényszék. Posta Imre a felszólalásában úgy nyilatkozott, hogy nem akartak ők megölni senkit, csak a titkosszolgálat figyelmét akarták magukra felhívni, de jelezte, hogy az írásai és videói továbbra is elérhetőek az interneten, miközben a vádhatóság azokat aggályosnak nevezte.

