DK: Magyar Péter megállapodott egy fideszes álcivil szervezettel

Magyar Péter pár napja bejelentette, megvan a Tisza Párt első önkormányzati megállapodása, ennek keretében pedig a Patrióta Békéscsaba Egyesület közösségét fogja támogatni – írta közleményében a Demokratikus Koalíció.

Az ellenzéki párt szerint Magyar Péter Békéscsabán egy fideszes álcivil szervezettel – amelyet a legtöbben csak „fehér Fideszként” emlegetnek, és amelyet a Fidesz közpénzmilliókkal támogat évek óta – kötött megállapodást. A párt aláhúzta:

a nyilvánosan elérhető adatok szerint csak 2021-ig legalább 6 millió forint közpénzt kaptak.

A Demokratikus Koalíció arra is kitért, „ha ez nem lenne önmagában is nyugtalanító”, akkor felhívják arra is a figyelmet, hogy a szervezetnek korábban „az a Kiss László volt az ügyvezető alelnöke, aki Orosházán Simonka György unokahúgával ülhetett egy másik fideszes álcivil szervezetben”.

Ahogy az is beszédes, hogy a Patrióta Békéscsaba Egyesület alapító ülésén személyesen vett részt Herczeg Tamás, Békéscsaba fideszes országgyűlési képviselője. Ilyen sem szokott történni a kormánytól független civil szervezetekkel

– fogalmaztak.

Közleményüket úgy zárják, hogy a Demokratikus Koalíció békéscsabai szervezete tudni szeretné: miről állapodott meg Magyar Péter a Patrióta Békéscsaba Egyesület nevű fideszes álcivil szervezettel?

Tudjuk, hogy Magyar Péter nem zárja ki a Fidesszel történő összefogást, ezt elmondta már számos interjúban, arról azonban mindenkinek tudnia kell, ha ez valamilyen formában már az idei, június 9-i önkormányzati választáson megtörténik

– írta a párt.