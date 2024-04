Kaotikus állapotokra derült fény a háziorvosok ellenőrzésekor

A Belügyminisztérium adatai szerint 2023-ban a háziorvosok ellenőrzése nem volt teljesen hatásos, ugyanis a bejelentés nélkül érkező ellenőrök sok esetben rendelést és rendelőt sem találtak, az esetek 39 százalékában pedig az orvos sem volt a rendelőjében. Az utóellenőrzéskor sokszor a korábbi hibák továbbra is fennálltak, valamint gond volt az orvosok rendelőn kívüli elérhetőségével is, mivel egyharmadukat nem lehetett elérni telefonon.

2023 februárjában és márciusában Baranya ,Tolna, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében csaknem 569 háziorvosi és az alapellátó fogorvosi szolgálatot ellenőriztek, továbbá soron kívül 2023 márciusában 11 további háziorvosi ellátást végző szolgáltatót is felkerestek az ellenőrök – írja a Népszava.

A bejelentés nélkül érkező ellenőrök számos problémával találkoztak, többek közt a rendelés, a rendelő és az orvos hiányával is.

Körösi László, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási főosztályvezetője 2023 tavaszán elmondta, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében találtak egy olyan szolgáltatót, amely hét különböző címen is üzemeltet rendelőt, ugyanakkor hat címen csak egy-egy lakatlan házzal találkoztak az ellenőrök.

Az első vizsgálat után több telephelyen utóellenőrzést tartottak, azonban még ekkor sem találták a rendelők 12 százalékát, az esetek 39 százalékában pedig a rendelési időben az orvos sem volt ott, továbbá csupán a háziorvosi szolgálatok háromnegyede írta jól látható helyre a rendelési időket.

Azt is kifogásolták, hogy a nyolcórás munkaidőre bejelentett szakdolgozók csak négy órában tartózkodtak a munkahelyükön. A Népszavának megszólaló háziorvos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szakdolgozók munkaidejébe az is beletartozik, hogy a páciensek otthonában lássanak el ápolói feladatokat, hogy adminisztráljanak, valamint hogy különböző eszközöket szerezzenek be.

A Belügyminisztérium indokoltnak tartja a további ellenőrzéseket, melyeket kiterjesztene a háziorvosi ügyeletekre is. A lap információi szerint áprilisban a hevesi, augusztusban és szeptemberben a vasi, októberben a tolnai háziorvosi szolgálatok ellenőrzésével folytatják majd a munkát.