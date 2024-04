Jön az Alaptörvény újabb módosítása, változnak a kegyelmi döntések, belenyúlhatnak a benzinárba is

Orbán Viktor miniszterelnök CPAC-en elmondott beszéde után néhány perccel tartott új Kormányinfót Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tájékoztatót azzal kezdte, hogy a szerdai kormányülésen a háborús helyzetet tekintették át.

A háborúról

Gulyás szerint új helyzet van, hiszen már a NATO is, úgy tűnik, aktív szereplője kíván lenni a háborúnak. Egyelőre még kiképzésről és fegyverszállításról van szó, de Gulyás szerint már egyre aktívabban beszélnek európai vezetők arról, hogy katonákat kellene küldeni. Magyarország viszont továbbra sem kíván sem katonákat, sem fegyvereket küldeni Ukrajnába. Gulyás Gergely szerint a békében rendkívül fontos szerepet játszik a november 5-i amerikai elnökválasztás is, reméli, hogy az amerikaiak jól döntenek majd a szavazás során.

A benzinárról

Gulyás Gergely elmondta: a benzinárakban is megfizetjük a háború árát, az árak csak akkor fognak csökkenni reálisan, ha béke lesz. A kormány célja, hogy a háborús árakon ne lehessen nyerészkedni. A régiós viszonylatban a magyar árak magasabbak a környező országok átlagáránál. A kormány el szeretné kerülni, hogy megint ilyen helyzet legyen, ezért a kormány arra szólítja fel az üzemanyag-kereskedőket, hogy vigyék le az üzemanyagárakat a környező országok átlagárára. Ha ezt nem tartják be, akkor a kormány lép közbe. Gulyás Gergely később kérdésre válaszolva elmondta: az adóterhet nem tudja tovább csökkenteni a kormány, hiszen így is az ötödik legalacsonyabb Európában. A miniszter azt nem árulta el, hogy pontosan milyen eszközöket hajlandó bevetni a mérséklésre a kormány, ha a kereskedők nem tennének eleget a felszólításnak.

A gyermekvédelemről és az Alaptörvényről

Részben a gyermekvédelmi szabályok miatt nyújtott be a miniszterelnök Alaptörvény-módosítást. Ennek értelmében olyan személy már nem kaphatna elnöki kegyelmet Magyarországon, aki kiskorú sérelmére szexuális bűncselekményt követett el, vagy ilyen bűncselekményben bármilyen szinten közreműködött. Szintén fontos kitétel lesz, hogy eltörlik az elnöki kegyelem ellenjegyzését, azaz a mindenkori igazságügyi miniszternek a jövőben már nem kell ellenjegyeznie az elnöki döntést. Gulyás szerint ezzel a valósághoz igazítják a szabályozást. Eddig egyébként mindössze egyetlen alkalommal történt olyan, hogy nem ellenjegyezte a miniszter a döntést.

A kormány az európai hitelközösséget sem támogatja, maximum akkor, ha a parlament kétharmada így dönt. Ez is benne lesz az alkotmánymódosításban. Az Alaptörvény-módosítás a honvédségi csapatmozgásokat is érinti, célszerű, ha a honvédség műveleteiről, állomásozásáról, műveletekről részletes szabályozást sarkalatos törvény tartalmazza.

Érkezik a kínai elnök

Május 8-a és 10-e között érkezik Budapestre a kínai elnök, Hszi Csin-ping, ahogyan arról korábban az Index is beszámolt. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban elárulta: Kína rendkívül fontos gazdasági partnere Magyarországnak, emiatt kifejezetten örülnek, hogy a kínai államfő idelátogat. A találkozó előkészítése jelenleg is zajlik, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter most is Kínában tárgyal.

„Magyar Péter ennyire nem hülye”

Így fogalmazott Gulyás Gergely, amikor a két héttel ezelőtti, furcsa kijelentéseire kérdezett rá az ATV riportere, azaz hogy valóban fenyegetésnek érezheti-e a miniszter szavait Magyar Péter, mint ahogyan arról írt a Tisza Párt alelnöke. Gulyás szerint akkori szavaival arra utalt, hogy Magyar Péter színre lépése baloldali belügy.

Az Index úgy értesült, hogy Magyar Péter is listát állíthat a fővárosi választáson, Gulyás Gergely erről úgy vélekedett, hogy kevesebb mint hét hét van a választásokig, meglátják, „egyelőre nem látok legcsekélyebb problémát sem a kormányzati oldalon”, viszont nagy felbolydulást lát a másik oldalon. Mindenkit arra biztat, hogy szavazzon a kormánypártok jelöltjeire.

Gulyás Gergely Magyar Péterről elmondta, a ’90-es években SZDSZ-szimpatizáns volt, aztán volt egy másik korszaka, most meg újra van egy korszaka. Az ominózus hangfelvétellel kapcsolatban pedig a volt igazságügyi miniszter vele azt közölte, hogy nem akart Magyar Péterrel közéleti ügyekről beszélgetni, de időnként mégis megtette azzal a céllal, hogy minél előbb hagyja békén. A hangfelvétellel kapcsolatban egyébként Gulyás elárulta: múlt héten őt is meghallgatta tanúként az ügyészség, de a részletekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, azt már nagyjából elmondta a Kormányinfón is.

Tartozás és ellenfelek

Azzal kapcsolatban, hogy akkor miért ajánlotta Fidesz-tagnak, Gulyás úgy válaszolt, hogy akkor az szeretett volna lenni Magyar, ám tagdíjat nem fizetett. A miniszter hozzátette: reméli, nem rajta mint ajánlón hajtják majd be a 47 ezer forintot, amivel tartozik a pártnak Magyar.

Az Index kérdésére válaszolva Gulyás elmondta: nem foglalkoznak azzal, ki indul el a választásokon, így Magyar Péterrel és a Tisza Párttal sem, egyébként pedig ellenfélnek a baloldali pártokat tekintik összességében, nem külön-külön.

Gulyás lapunk kérdésére hozzátette: nincsenek konkrét elvárások az EP-mandátumok számában, meg szeretnék nyerni a választásokat, ez a cél.

A miniszter a kampány fókuszpontjairól közölte, a háború és béke kérdésén túl az EP-választásokon át a genderügy, valamint a nemzetek Európája kontra Európai Egyesült Államok is idetartozik.

Budapestről

Újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely a hídpénzbotrányról elmondta: a folyamatban lévő büntetőeljárás alapján súlyos bűncselekmények történhettek, a kérdés, hogy ezeket kik követték el, a szálak a Városházára vezetnek. Másik kérdésre azt is mondta: az államkincstár vizsgálja majd, hogy a főváros csődközelben van-e.

A SPAR ellen indítandó perről Gulyás Gergely azt mondta: meg fog indulni az eljárás, bíróságon, jó hírnév megsértése miatt.

A reptérről

Gulyás Gergely a reptérvásárlásról úgy fogalmazott, sok szereplő van az ügyben, mindenkinél van egy bonyolult cégprotokoll, ezeknek a lefolytatása még néhány napot, hetet, esetleg hónapot vehet igénybe, de a szóbeli megállapodás már megszületett. Később kérdésre válaszolva elmondta: rendkívül fontosak a reptérhez kapcsolódó beruházások is, így a vasúti összeköttetés és a gyorsforgalmi út felújítása. Ezek több száz milliárd forintos beruházások, amelyeknek megvalósításáról, finanszírozásáról már tárgyalnak.

(Borítókép: Vitályos Eszter és Gulyás Gergely. Fotó: Kaszás Tamás / Index)