Magyar Péter is belegabalyodott a Bajnai-féle Datadat hálójába

A Magyar Nemzet április 18-i cikke szerint a Datadat Csoport áll Magyar Péter mögött. Erre abból következtettek, hogy a Magyar által jegyzett talpramagyarok.hu nevű oldal adatkezelési tájékoztatójának 19. oldalán két olyan cég szerepel, amelyek a Datadat utódcégei vagy a céghez kapcsolódnak. Mint a lap írja, a nemzetközi cégcsoport magyarországi vállalkozása Gyurcsány Ferenc korábbi tanácsadójának, Dessewffy Tibornak, Bajnai Gordon volt miniszterelnöknek, Szigetvári Viktor korábbi államtitkárnak, valamint Ficsor Ádám egykori titokminiszternek az érdekeltségébe tartozik.

– olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Még aznap a Szuverenitásvédelmi Hivatal közleményt adott ki arról, hogy vizsgálatot indít a sajtóban megjelent külföldi finanszírozási kísérlet gyanúját felvető információk alapján. A Lánczi Tamás vezette hivatal ezt azzal indokolta: felmerül a gyanúja, hogy „ugyanaz a külföldi és magyar szereplőkből álló érdekkör és kapcsolati háló”, amelyik a 2022-es országgyűlési választások előtt Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt mozgalmát támogatta, és „megpróbálta a magyar törvényeket kijátszva befolyásolni a magyar választásokat”, valamint több európai uniós kampányban is aktív szerepet vállalt, jelenleg ismét a magyar választásokat „vette célba”.

Magyar a közösségi oldalán üzent Lánczinak:

Kedves Tomi, örülök, hogy megdolgozol a pénzedért. Javaslom, hogy a Fideszt is keresd meg, akár az Állami Számvevőszék elnökével (havi 6,5 millió forint) közösen, és érdeklődjetek náluk, hogy évente hány milliárd forintot költenek 2015 óta az amerikai kampányguruknál, a gyűlöletpropaganda mestereinél, illetve hogy Orbán Viktor hogyan avatkozik be magyar adófizetői milliárdokkal szinte az összes balkáni választásba, de még a franciába is. Várom a hívásodat, MP