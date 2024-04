Megbecsülés-utalványok átadása a lakóknak – ilyen program is szerepelt az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézményhez tartozó egyik idősek klubjának napi beosztásában. A Kiss László által vezetett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az évek óta tartó magas infláció és élelmiszerárak miatt 2023-ban döntött arról, hogy megszervezi eddigi legnagyobb szociális támogatási akcióját a III. kerületben lakó, 65 év feletti nyugdíjasoknak. Az önkormányzat megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy a tízezer forint értékű vásárlási utalványt minden évben adják.

A támogatásra az a személy jogosult, aki a 2024. március 31-ig betölti a 65. életévét, a III. kerület közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nyugellátásának havi összege nem haladja meg a szociális vetítési alap tizenötszörösét, azaz a 427 500 Ft-ot. Az utalvány a Békásmegyeri Piacon és a Kórház utcai Vásárcsarnokban (óbudai piac) működő üzletekben, árusoknál váltható be.

Az osztás a nyugdíjas lakók számára a héten kezdődött a kerület közösségi házában. Az önkormányzat a nagyszámú rászoruló miatt három hétig folyamatosan osztja az utalványokat – írta válaszában az önkormányzat.

Kampány a megbecsülés

Kelemen Viktória, a Fidesz helyi önkormányzati képviselője szerint a helyhatóság kampánycélokra használja a nyugdíjasokat. „Az önkormányzat az elmúlt évben találta ki, hogy a 65 év feletti nyugdíjasoknak támogatást biztosítanak.” A helyi képviselő rámutatott, hogy a baloldali vezetés négy és fél éve irányítja az önkormányzatot, de eddig – utalva a június 9-i választásra – négy és fél évig nem volt fontos nekik megbecsülni sem a szociális rászorulókat, sem az időseket. Idén azonban, teljesen egyértelműen kampánycéllal találták ki, hogy megbecsülési program címén tízezer forintos utalványt adnak a nyugdíjasoknak. Az idősek támogatásával alapvetően nem lenne baj – jegyezte meg.

Jogosulatlanul kezelhetik az idősek személyes adatait?

Kitért arra, hogy az adatrögzítés szerinte aggályos, mert aki igényli ezt a támogatást, annak meg kell adnia az adatait, köztük a tajszámát is. „Nem is értjük, hogy a tajszámra miért van szükség ahhoz, hogy megkaphassák ezt a tízezer forintos utalványt. Kérdéseket vet fel számunkra ez a bújtatott kampányakció, hisz egyértelműen látszik, hogy ezt csak most, a választások előtt találták ki” – vélte a képviselő, aki szerint a polgármester személyesen adta át a szociális intézményben az utalványokat. Kelemen Viktória felháborítónak tartja, hogy ilyen kampányakcióba csomagolták az idősek megbecsülését. Mindezt már többször szóvá is tették az önkormányzat vezetésének. A képviselő szerint a polgármester és a kerületvezetés nem veszi figyelembe sem a fideszes képviselők észrevételeit, sem a lakosság kéréseit.

Süket fülekre találtunk, miközben ők ilyen utalvánnyal akarják megvásárolni az idősek szavazatait.

– tette szóvá Kelemen Viktória. Felháborítónak tartja, mert egyébként a támogatást megérdemelik a nyugdíjasok, de megérdemelték volna tavaly és tavaly előtt is.

Újpesten is történt már hasonló eset

Kanász-Nagy Máté 2021 áprilisában a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, egyben elképesztő dolognak nevezte, hogy a Nemzeti Adat és Információvédelmi Hivatal (NAIH) négymillió forintos büntetéssel sújtotta a polgármesteri hivatalt. A Fidesz korábbi közleménye szerint Kanász-Nagy Máté, Újpest alpolgármestere azt már nem írta le, hogy a NAIH ezt a súlyos bírságot azért szabta ki, mert megállapították, hogy az Újpest+ Megbecsülés programban 21 184 újpesti nyugdíjas személyes adatait kezelték jogosulatlanul.

A 33 oldalas határozat akkor hét pontban sorolta fel, hogy a program végrehajtása közben mikor és hol sértették meg az adatvédelmi törvény előírásait.

Megkérdeztük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a III. kerület önkormányzatának a 65. életévüket betöltött kerületi lakosok támogatásához kapcsolódó adatkezelésének jogszerűségével kapcsolatban.

Állampolgári beadvány érkezett a hatósághoz

A NAIH arról tájékoztatott, hogy a bejelentő álláspontja szerint nem egyértelmű az, hogy az önkormányzat milyen forrásból származó és milyen személyes adatokat használ fel jelen adatkezelés során. Az ügyben vizsgálat indult, amelynek lezárultáig a hatóság nem tud bővebb felvilágosítást adni az önkormányzat adatkezelésének jogszerűségéről – írták.

Hogyan vizsgálódik a hatóság a konkrét ügytől függetlenül? A NAIH válaszában kiemelte, hogy egy európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján határoz. Ahhoz, hogy valamely adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével együtt járó tevékenység jogszerű legyen, az szükséges, hogy:

az adatkezelő törvényes és konkrét adatkezelési céllal rendelkezzen az adatkezeléshez;

az adatkezelő megfelelő jogalappal rendelkezzen az adatkezeléshez, és képes legyen igazolni a jogalap alkalmazásának jogszerűségi feltételeit;

az adatkezelő képes legyen annak igazolására, hogy az adatkezelés csak a cél eléréséhez szükséges személyes adatokra terjed ki, illetve a cél eléréséhez szükséges időtartamra korlátozta az adatok tárolását;

az adatkezelő átlátható és közérthető megszövegezésű, könnyen hozzáférhető adatkezelési tájékoztatón keresztül felvilágosítást nyújtson az adatkezelésről, így különösen az általános adatvédelmi rendelet által meghatározott körülményekről.

Az általános adatvédelmi rendelet további kötelezettségeket is meghatároz az adatkezelők számára, a magyar jogszabályok és az uniós és magyar joggyakorlat további adatkezelői kötelezettségeket is tartalmazhatnak. A NAIH szerint a fenti követelmények teljesülése nélkül semmiképp sem beszélhetünk jogszerű adatkezelésről.

Abban az esetben, ha felmerül az, hogy valamely adatkezelő megsértette a kötelezettségeit, akkor bárki a Hatóság eljárását kezdeményezheti, illetve – ha a NAIH maga szerez tudomást a lehetséges jogellenes adatkezelésről – a Hatóság hivatalból eljárást indíthat az adatkezelővel szemben. Az eljárás során a Hatóság feltárja az ügy releváns körülményeit, és amennyiben megállapítja azt, hogy az adatkezelő a kötelezettségeit megsértette, akkor felszólíthatja az adatkezelőt a jogellenes adatkezelés megszüntetésére, illetve a Hatóság meghatározott intézkedések meghozatalát írja elő.

Az adatvédelmi hatóság egyebekben kiemelte, hogy amennyiben adatvédelmi hatósági eljárást indít az adott ügyben, akkor a jogsértés jellegétől, körülményeitől függően az adott jogsértés összes körülményét figyelembe véve bírságot is kiszabhat az adatkezelővel szemben.

(Borítókép: Baumgartner Benita / Index)