Schiffer András: A Magyar Péter körüli hype csak egy tünet

Az Index értesülésére, miszerint Magyar Péter új Tisza Pártja a fővárosban is indul az önkormányzati választáson, Schiffer András volt országgyűlési képviselő szerint logikus lépés volt Magyar Péter részéről, hogy nemcsak az európai parlamenti, hanem az önkormányzati választásokon is indulni kíván. Megjegyezte azt is, ha nem Magyar Péter, akkor más lépett volna ebbe a politikai térbe.