Botrány a Semmelweis Egyetemen: megalázták a felvételiző diákokat

A megváltozott egyetemi eljárásnak köszönhetően idén először az eljárás részét képezheti egy szóbeli beszélgetés is. Ezt a lehetőséget az orvosképző egyetemek előszeretettel vezették be, így a Semmelweis Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen is kötelező felvételi elbeszélgetést tartottak – írja az Eduline.

A felsőoktatási intézmények maximum ötven pontot adnak a beszélgetés résztvevőinek, és minden diákot oda hívtak be, amelyik szakot az első helyen jelölte meg.

Így történt ez a Semmelweis Egyetemen is, ahol a diákok szóbeli felvételijére április 12–18. között került sor. A mintegy 3500 jelentkezőnek az egyetem öt karának 93 bizottsága előtt kellett bizonyítani.

Azoknak, akik az általános orvosi képzésre jelentkeztek, egy önéletrajzot, egy motivációs levelet és egy tanári ajánlást kellett vinniük, valamint 37 egyetemi oktatóvideót kellett megnézniük.

Ugyan az egyetem honlapja egyértelműen leszögezte, hogy a bizottságok milyen tényezőket vizsgáltak meg a beszélgetés során, a felvételi eljárás mégsem zajlott le botrány nélkül, miután egyes bizottsági tagok botrányosan nyilvánultak meg a vizsgázókkal szemben, megalázva az orvosi pályával szemezgető fiatalokat.

A súlya miatt aláztak meg egy lányt

Az egyik, kis kora óta orvosnak készülő lány egészen hihetetlen történetről számolt be. A fiatal diáklány április 15-re kapott időpontot, majd gondosan készült a felvételire: megnézte a videókat, önéletrajzot és motivációs levelet írt, valamint tanári ajánlást is vitt magával, amiről kiderült, hogy végül nem is kellett.

Megérkezése után leadta az önéletrajzot, majd két óra várakozás után bejutott a terembe, ahol a beszélgetés zajlott. Visszaemlékezése szerint a bizottsági tagok még csak be sem mutatkoztak, azonnal belevágtak a dolgok közepébe.

Mivel a beszélgetés elején az egyik férfi bizottsági tag telefonbeszélgetést folytatott, egy másik tag kérdezgette az önéletrajzáról. Amikor azonban a férfi befejezte a telefonálást, akkor egészen furcsa irányt vett a beszélgetés. Az idősebb férfi megkérdezte, hogy melyik videó tetszett neki a legjobban.

Azt válaszoltam, hogy a robotsebészetes. Utána ahogy beszélgettünk, folyamatosan az az érzésem volt, mintha mindenbe bele akarna kötni. Már nem emlékszem, hogyan jutottunk el pontosan az amerikai egészségbiztosítási rendszerig. Én csak néztem nagyokat, hogy tessék, én ilyenre nem készültem. Folyamatosan mondogatta, hogy gondolkozzak, meg ha nincsen ötletem, tippelgessek. Elkezdtem a diabéteszről beszélni. Ennek apropóján megkérdezte, hogy maga egyébként hány kiló?

– idézte a diáklányt az Eduline.

Mivel a lány nem akart válaszolni a megalázó kérdésre, azt válaszolta, hogy biztosan több a korábban szóba került 60 kilónál. Erre a férfi bejelentette, hogy az elég nagy baj, hogy már túlsúlyos, de szerencsére még nem néz ki kórosan túlsúlyosnak.

A diákok visszajelzései alapján azonban más diákok is kaptak személyeskedő megjegyzéseket a Semmelweis felvételijén. Az egyik érettségivel kapcsolatos csoportban a korábban a VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tanító matematika–kémia szakos Palya Tamás tett közzé egy posztot, amelyből kiderült, hogy a magánóráin több diák is panaszkodott nála a Semmelweis szóbeli felvételijére.

A többórás várakozás mellett volt olyan lány, akitől azt kérdezték, van-e barátja, egy másik, iszlám vallású, hidzsábban érkező felvételizőt pedig a palesztin–izraeli konfliktusról kérdezgették.

Vizsgálat indult az ügyben

A Semmelweis Egyetem az egyik vizsgaelnök ellen vizsgálatot indított.

Az Eduline megkereste az intézményt is, ahonnan azt a választ kapták, hogy a felvételi alatt „az egyik bizottság két tagjától is panasz érkezett a bizottsági elnök túlságosan kritikus megnyilvánulásai miatt”.

Az eset azonnali kivizsgálása után az adott vizsgaelnök eredményeit kizárták, és az érintett diákok felvételi pontszámánál a másik két tag véleményét figyelembe véve állapították meg a pontszámot. Hozzátették, hogy a többi 92 bizottság esetében nem volt semmilyen panasz.

A szóbeli felvételivel kapcsolatos eredmények összességében nagyon jók voltak, szinte csak pozitív visszajelzést kapott az egyetem a felvételizőktől és a kollégáktól is

– reagált az egyetem.

A Semmelweis most azon dolgozik, hogy kielemezzék az idei felvételi beszélgetéseket, hogy a tapasztalatokat beépíthessék a következő évi felvételibe.