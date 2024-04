Döntött a Kúria a Magyar Rádió egykori épületének sorsáról

Korábban írtunk arról, hogy a kormány segítségével a Magyar Rádió egykori épületében hozhatják létre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új budapesti campusát. Az ügyről Pikó András polgármester is beszélt az Indexnek adott márciusi interjújában.

Most a hvg.hu számolt be arról, hogy miután a kerületi önkormányzat védelem alá helyezte az épületet és változtatási tilalmat javasolt, a Fővárosi Kormányhivatal megtámadta ezeket a lépéseket (a hivatal élén jelenleg Sára Botond főispán áll, aki a Fidesz VIII. kerületi polgármester-jelöltje is egyben, bár ő a választás miatt nemrég szabadságot vett ki). A hivatal többek közt azért akarta visszavonatni a kerületi rendeletet, mert a jogszabályok szerint változtatási tilalmat csak legalább telektömb nagyságú területre lehet elrendelni, nem egyes épületekre.

Megjegyezték azt is, hogy miután az önkormányzat tudhatott arról, hogy a kormány korábban kiemelt beruházássá nyilvánította a Magyar Rádió egykori épületét érintő fejlesztést, ezért az önkormányzat „jogalkotói hatalommal való visszaélést valósított meg”, hiszen a helyi jogszabály nem ütközhet magasabb jogszabályba. Szerintük a rendeletalkotást „nem annak a jogrendszeren belüli rendeltetése szerinti célra” használták fel.

Az önkormányzat erre azzal válaszolt, hogy a változtatási tilalom „az érintett területre” írható elő, annak szövege nem mondja ki, hogy az érintett teljes területre, azaz telektömbre kellene vonatkoznia a tilalomnak. A kormányrendeletek sem zárják ki a változtatási tilalom elrendelésének lehetőségét, vagyis a képviselő-testület jóhiszeműen, a hatályos jogszabályok betartásával járt el, a változtatási tilalom sajátos jogintézményét a rendeltetésének megfelelően alkalmazta.

A felek közti vita ezután jogi útra terelődött: a kormányhivatal – miután a kerület elutasította a véleményét – a Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult,

amelynek tanácsa nekik adott igazat.

A lap szerint azt írták, hogy a rendelet már a megalkotásakor sem felelt meg a központi építésügyi jogszabályoknak, és a kormányhivatalnak igaza van abban, hogy egyes épületekre nem lehet változtatási tilalmat elrendelni. Másrészt, „ha az önkormányzati rendelet utóbb megalkotott és hatályba lépő más, magasabb szintű jogszabállyal ellentétessé válik, akkor az önkormányzatnak módosítania kell rendeletét”.

Ezt az önkormányzat nem volt hajlandó megtenni, ezért a Kúria semmisítette meg a rendeletét visszamenőleges hatállyal.

A határozat a csütörtök esti Magyar Közlönyben jelent meg. A hvg emlékeztetett arra is, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban a lakosok meghallgatását ígérte ebben az ügyben. Ugyanakkor Sára Botond a kampányban felhasználhatja azt, hogy megsemmisíttetnie az önkormányzat rendeletét. még mielőtt szabadságot vett volna ki.