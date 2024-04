Török Gábor politológus alig pár nappal ezelőtt hívta fel a figyelmet egy olyan, a Závecz Research által készített közvélemény-kutatásra, amelyben a kormánypártokat 33 százalékra, a DK–MSZP–Párbeszéd baloldali koalícióját 26 százalékra, Magyar Péter Tisza Pártját pedig 14 százalékra mérték.

Majd, alig egy nappal később megjelent az Iránytű Intézet felmérése, amely ennek tökéletesen ellentmondó adatokat tükrözött.

Hann Endrét a Klubrádió kérdezte meg arról, miként lehet értelmezni ezeket az adatokat. Válaszában elmondta, egyetért azzal, hogy ez nagyon furcsa, de más furcsaságok is történnek ezekben a hetekben, nemcsak a politikai élet bolydult meg, hanem a közvélemény-kutatói szakma is.

Mint mondta, nemcsak azt kellene nézni, hogy a két legfrissebben közzétett adatsor milyen furcsaságokat tartalmaz, hanem azt is, hogy milyen adatsorokat nem láttunk mostanában. Szerinte olyan, mintha

egyes közvélemény-kutatók is elbizonytalanodtak volna azzal kapcsolatban, hogy szabad-e, érdemes-e, helyes-e ilyen turbulens időszakban nagyon váratlan, meglepő fejleményekről beszámolni.

Hangsúlyozta, ezt a jelenséget leíró jelleggel fogalmazta meg, nem azonosul vele. Később azt is elmondta, hogy kapott szakmai kritikákat azzal kapcsolatban, hogy a Medián már akkor is mérte Magyar Péter leendő pártjának várható népszerűségét, amikor még nem is létezett. Hozzátette, ezek a kritikák azért nem zavarták, mert a korai becslésüket később két másik felmérés megerősítette.

A baloldali pártok ingerültek lehetnek Magyar Péter miatt

Hann Endre azt is elmondta, a mostani felméréseken nagyon meglepő eredmények jönnek ki, és ez – főleg az ellenzéki pártok oldaláról – további ingerültséget vált ki, és ez az ingerültség a közvélemény-kutatókra is átterjedhet. Hozzátette,

Magyar Péter megjelenése rosszul érinti az ellenzéki pártokat, noha nem mindegyiket egyformán.

Mint mondta, tudomása szerint több olyan felmérés készült az elmúlt hetekben, amelyet a készítője nem hozott nyilvánosságra, vagy csak késleltetve tette meg. Ők óvatosak, figyelnek a többiekre, mert sokat számít, hogy mikor készült egy adott felmérés és mikor jelent meg. Ebben a turbulens időszakban, amikor okkal feltételezhető, hogy Magyar Péter egyre szélesebb társadalmi körökben válik ismertté, esetleg a pártja vonzóvá is (tehát számára inkább elképzelhető növekedés, mint visszaesés) érthető ez a fajta óvatosság.

Az Iránytű és a Závecz felmérésére visszakanyarodva azt is elmondta, elméletileg lehet szakmai magyarázat arra, miért juthat két ennyire különböző eredményre a Fidesz támogatottságát illetően a két felmérés. Ugyanakkor megjegyezte, az igazi különbség a fent említett két kutatás között abban van, hogy az Iránytűnél drámaian magas azok aránya, akik nem tudnak vagy nem akarnak válaszolni (több mint 40 százalék), míg a Závecznél ugyanez alacsonyabb. Ez akkor válik érdekessé, amikor nem a teljes népességre, hanem a választani tudókra, pláne a választani tudó biztos szavazókra szűkül a kör, mert akkor kevesebb emberrel számolva a statisztikai hibahatár is jóval magasabb.

Megjegyezte azt is, beszélt Závecz Tiborral, és míg az ő cégük általában személyes felméréseket végez, most telefonon kérdeztek, ami számukra kevésbé gyakorlott módszer. Azt ugyanakkor megjegyezte, hogy bár a helyzet most nagyon változékony, a Závecznél most az elmúlt hónapok trendjétől eltérően lett nagyon magas a DK–MSZP–Párbeszéd szövetség támogatottsága, és nem igazán van magyarázat arra, hogy mitől ugorhatott volna meg a népszerűségük.

Végül azt is elárulta, ők is készítenek egy felmérést, még csak most kezdték meg az adatok felvételét, de a jövő hét közepén már megjelenhet az eredmény.