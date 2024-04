Az enyhe tél miatt sokkal több kullanccsal lehet találkozni kirándulóhelyeken, sőt a szakemberek szerint igazi kullancsinvázióra kell számítani Magyarországon. Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy megjelent Közép-Európában egy ragadozó állat, amely két új, veszélyes kullancsfajt hurcolt a kontinens belsejébe.

Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke az InfoRádióban beszélt arról szombaton, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal több kullancsra kell számítani idén Magyarországon. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az országban több új faj is megjelent, aminek az az oka, hogy „az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem volt tél”, az előző hetekben pedig több napon is nyári kánikula „esett ránk”, és a kullancsok szaporodásának kedvez a meleg, száraz idő.

A kirándulóhelyeket, a természetet, a kerteket így tömegével lepték el a vérszívók,

és a szakember szerint nem túlzás kijelenteni, hogy Magyarországon kitört a kullancspánik.

Kapiller Zoltán közölte, hogy az átlaghőmérséklet folyamatos emelkedése miatt megjelent Európában egy ragadozó állat, az aranysakál, amely két, Hyalomma nemzetségbe tartozó kullancsfajt hurcolt be a kontinens belsejébe. Ezek a kullancsfajok egy veszélyes betegséget, a krími-kongói vérzéses láz vírusát is terjesztik.

Kapiller Zoltán szerint akár tömegesen is megjelenhetnek ezek a fajok a városi kertekben, parkokban vagy közintézmények udvaraiban. A szakember azt javasolja, hogy kirándulás közben lehetőség szerint a kijelölt túraútvonalakon, turistapihenőkben tartózkodjunk és haladjunk,

mert a füves, bozótos, susnyás területeken megugrik a kullancstámadás veszélye.

Emellett a kullancsriasztó spay használatát ajánlja, ugyanis csak a kémiai szerek nyújtanak megfelelő védelmet a kullancsokkal szemben. Kullancseltávolító kanalat is érdemes maguknál tartaniuk a túrázóknak, a körömmel vagy csipesszel való eltávolítás pedig nem jó módszer, mert azáltal csak összenyomjuk a kullancsot, és így a vérszívó fertőzést adhat át. Elmondta azt is, hogy a kullancsszezon szeptember elejéig tarthat idén.