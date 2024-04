Kiderült, mennyi közpénzbe kerülhetett a budapesti CPAC

Több mint egymilliárd forintjába kerülhetett a magyar adófizetőknek a budapesti Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) – állítja az Átlátszó. A lap megvizsgálta, mely közpénzből finanszírozott szervezetek támogatták Orbán Viktor „európai kampányának nyitóeseményét” a magyarországi CPAC-t. Információik szerint az Alapjogokért Központ idei 4,25 milliárdos támogatásából akár 1,15 milliárd forint közpénzt is költhetett az eseményre.

Ahogyan arról az Index is tájékoztatott, csütörtökön és pénteken tartották meg Budapesten a Millenárison a CPAC Hungary-t, amelynek megnyitóján maga a miniszterelnök is beszédet mondott, erről itt számoltunk be részletesen. A konferencia második napja Donald Trump videóüzenetével indult. Felszólalt többek között Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Kubatov Gábor pártigazgató is.

Volt miből szétosztani a támogatást

A támogatásokat csatornázó Batthyány Lajos Alapítvány idén 10,7 milliárd forintnyi szétosztható közpénzt kapott – írják.

Az esemény házigazdája, az Alapjogokért Központ akár 1,15 milliárd forintot is költhetett az eseményre a lap szerint, az összeget a Batthyány Lajos Alapítványon keresztül (BLA) kapta az elemzőintézet – derül ki az Átlátszó közérdekű adatigénylés útján szerzett információiból. A lap hozzáfért a BLA és az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nkft. közti legújabb támogatási iratokba.

Eszerint az elemzőintézet a 2024. évre összesen 4,25 milliárd forintot támogatást kap, ezen belül rendezvények tartására összesen 1,15 milliárd forintot költhet.

Az összegből a dokumentum szerint az elemzőintézetnek a budapesti CPAC-et, és további, legalább 9 kisebb összejövetelt – workshopot, sajtóreggelit – kell létrehoznia. Arra vonatkozóan nincs konkrét információ az iratokban, hogy a budapesti CPAC-re mennyi pénzt kellett költeniük.

A korábbi években azonban nem kaptak ennyi pénzt rendezvényszervezésre. Míg a 2022. évre 390 millió forintot addig 2023-ra 910 millió forintot kapott a BLA-tól az Alapjogokért Központ, aki ezekeben az években is társszervezője volt a budapesti CPAC konferenciáknak.

A Batthyány Lajos Alapítvány a kulcs

Ráadásul, a BLA 2021 óta egy speciális törvényi kategóriába tartozik. Eszerint a szervezet „a mindenkori kormányzattól függetlenül közfeladatot lát el”, működését az állam finanszírozza. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tavaly 9,2 milliárd forintot, idén pedig 10,7 milliárd forintot adott át az alapítványnak.

Az Alapjogokért Központ mellett több, a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásaiból működő szervezet is támogatja a Fidesz európai „szövetségépítési irányait”, úgy, mint az alapítványon belül működő Danube Institute, a Scruton kávézók, a Drogkutató Intézet, vagy a The European Conservative angol nyelvű folyóirat és hírportál mögött álló szervezet. A Danube Institute és a European Conservative az a két szervezet, amelyek szponzorálták a múlt héten Brüsszelben blokád alá vett konferenciát, a NatCont, vagyis a Nemzeti Konzervativizmus Konferenciát, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Erről ezen a linken olvashat bővebben.

A lap a The European Conservative-ról azt írja, hogy 2023-ig mintegy 1,7 milliárd forintos támogatást gyűjtött be és egy EP-választási külön-kiadvánnyal is készült a kampányra. A European Conservative Nkft. 2024-es költségeinek fedezésére 694 millió forintos támogatást kapott a BLA-tól a támogatási iratok szerint.

(Borítókép: A Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) a Millenárison 2024. április 25-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)