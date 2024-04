Így zajlott a mobilfoxosok titkos, éjszakai virágültetése

Összesen 2500 darab virágot ültettek el a mobilfoxosok a Deák Ferenc téren egy titkos, csütörtök éjszakai akció keretében. Szépréthy Roland a cég legújabb TikTok-videójában számolt be arról, hogy miért kellett „sunyiban″ intézkedniük. Az influenszer szerint egy főkertes „tégla″ súgott nekik, és azt is meg tudták mutatni, hogy politikamentesen is lehet virágokat ültetni Budapesten.