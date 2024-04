Orbán Viktornak küldtek egy videót

Újabb animációs film terjed az egyik videómegosztón, amelyben Orbán Viktor, Ungár Péter és Gyurcsány Ferenc is feltűnik. A helyszín a Szondi utca.

Korábban beszámoltunk arról, hogy az előző részben Petőfi Sándort Gulyás Márton kérdezgeti az ország állapotáról, és enyhén szólva is meglepő válaszokat ad a hős költőnk. Megírtuk, hogy egy hét alatt akkor 65 ezren látták a paródiát, ami Orbán Viktor miniszterelnök mellett kifigurázza Márki-Zay Pétert és Gyurcsány Ferencet is, de egyéb emberi ostobaságokra és visszásságokra is felhívja a figyelmet.

Most megjelent a folytatás, amelyben káromkodással kezdi az animációs műsort Bayer Zsolt, miközben Petőfit hallgatja. Az újságíró a kifigurázott műsorban arról beszélt, hogy Petőfi megmondja „a frankót a sok gennyesképű, libernyák hópihének”. Majd feltűnik Orbán Viktor, akit az alkotó műve szerint jó barátjaként hív fel telefonon.

A videóban Schmidt Máriát is felhívják telefonon, méghozzá Orbán Viktor. Ezt követően megjelenik az LMP társelnöke, Ungár Péter, valamint a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc is – utóbbi Ungár Péterrel beszélget telefonon. De később Karácsony Gergely budapesti főpolgármester és Soproni Tamás VI. kerületi polgármester is jelentkezik, nem mindennapi formában.

A videót készítő Szondi utcai srác ismét megígérte: kapunk még további filmeket – és weblapjáról kiderül, hogy mindössze egy madártejre vágyik cserébe.