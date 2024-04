Vitézy Dávid szerint totális tévút lenne a kínaiakkal építeni a reptéri magasvasutat

A Budapestet elkerülő V0-t és a belvárost a ferihegyi repülőtérrel összekötő új vasútvonalat is kínaiak építenék, kínai hitelből és kínai technológiával – írja az iho.hu. Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt szerint azonban ez totális tévút lenne, és úgy véli, „Budapestet nem szabad Kína játszóterévé tenni”.

Gulyás Gergely a repülőtér visszavásárlásával kapcsolatban egy újságírói kérdésre válaszolva az e heti Kormányinfón elmondta,

Mind a gyorsforgalmi út teljes felújítása, mind pedig a gyorsvasúti kapcsolat kiépítése feltétlenül szükséges, és ez nem csak állami forrásból valósulhat meg, és ilyen jellegű tárgyalások zajlanak is. Százmilliárdos, több száz milliárdos beruházásokról van szó. Van olyan, amit piaci alapon is meg lehet csinálni, ez főleg a vasútra igaz.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter nem mondta ki a Kína vagy kínai szavakat, azt azonban leszögezte, hogy tárgyalások zajlanak. Az iho.hu rámutatott ugyanakkor, hogy erről eszünkbe juthat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pekingi tárgyalása.

A lap ugyanis megjegyzi, hogy már csaknem évtizedes múltja van annak a közelmúltig hivatalosnak tekintett tervnek is, amelyet a vasútüzem iránt érdeklődőknek helyesebb nem is reptéri gyorsvasútnak, hanem a leterhelt 100a elővárosi vonal négyvágányúsításának tekinteni.

„A NIF által megterveztetett és engedélyeztetett fejlesztés lényege egy új nyomvonalon haladó kétvágányú vonal Kőbánya-Kispest és Monor között, amely egyébként egyben a majdani nagy sebességű hálózat keleti ágának is része lenne. A csak egyetlen megállót, nevezetesen a felszín alatt a reptérit tartalmazó szakaszon mehetnének a távolsági és a zónázó vonatok, előbbiek közé még a most a 120a-n közlekedőket is beleértve” – írták.

Tehát a mai vonalon a hasonló átlagos sebességű személyvonatok és tehervonatok maradnának, amelyek nem tartják föl egymást. Ezzel bővítenék a kapacitásokat.

A lap birtokába került információk alapján azonban a 150-es vonal fejlesztése közben szerzett tapasztalatok miatt a kínaiak a magyar vasút létező rendszerével minél kevésbé érintkező projektben gondolkoznak. Egy elkülönült, hálózatot nem alkotó, jelentős részben betonlábakon, magasvasútként futó pályán külön üzemeltetett, egyedi tarifás vasúti szolgáltatást javasolnak.

„Teljes, totális tévút”

Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt teljes tévútnak nevezte a kínaiakkal való együttműködést azért, mert szerinte elkülönült reptéri expresszvonatot építeni kínai hitelből őrült pazarlás volna, és mivel csak a belvárost érné el, leginkább a turistákat szolgálná.

Valamint azért is helytelen szerinte, mert „Budapestet nem szabad Kína játszóterévé tenni”. Azt írta, láttak már tervet Budapesten sok évvel ezelőtt is végig „lábakon” vezetett kínai reptéri magasvasútra, ami nem a meglévő MÁV-hálózatra épített, hanem önálló új infrastruktúrán akart bejutni a reptérről.

„Városképromboló, igénytelen és felesleges terv volt. Ott a vasút, azt kell fejleszteni” – tette hozzá Vitézy Dávid.

A kínai elnök Magyarországra érkezik

Korábban beszámoltunk róla, hogy május elején Magyarországra érkezik a kínai államfő, ami szintén a csütörtöki Kormányinfón derült ki. Gulyás Gergely elmondta, hogy május 8. és május 10. között Budapest vendége lesz Hszi Csin-ping elnök. Horváth Levente, az Eurázsia Központ igazgatója az Indexnek azt mondta: Magyarország és Kína hasonlóan gondolkodik a világrend alakulásáról, emellett a két ország közötti gazdasági együttműködés is segítette a kapcsolatok elmélyülését.

Miniszterelnökséget vezető miniszter kitért arra, hogy

a magyar gazdaságnak és Magyarországnak az az érdeke, hogy minél többekkel ápoljon jó viszonyt. Kína a világ egyik vezető hatalma, és már erősebb, mint az Európai Unió.

Gulyás Gergely szerint nem érdemes ideológiai korlátokat felállítani, a kormány örül a látogatásnak, a látogatás előkészítése zajlik. Újságírói kérdésre a miniszter annyit még elárult, hogy elsősorban gazdasági együttműködésről lesz szó, ilyen értelemben ez a magyar–kínai gazdasági kapcsolatok megerősítését fogja szolgálni, így konkrét ügyek, projektek lesznek napirenden.