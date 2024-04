Gyerekektől csalt ki pornográf felvételeket egy magyar férfi

A vádirat szerint a vádlott 2021 februárjában egy közösségi oldalon magát kamasz lánynak feltüntetve, álprofilt létrehozva kapcsolatba lépett az akkor 13 éves sértettel, és baráti ismerkedést kezdeményezett vele. Napokkal később már intim felvételeket kért tőle, sokszor meghatározva azt, mit kell a sértettnek csinálnia a képeken.

A lány eleinte teljesítette a kéréseit, majd amikor ellenkezni próbált, a vádlott fenyegetni kezdte, hogy nyilvánosságra hozza a felvételeket, így a férfi 2021 májusáig két darab videófelvételt és több fényképet is kizsarolt a tinitől. Ezen súlyosan szeméremsértő felvételek közül egyet aztán egy csoportos beszélgetésben is megosztott a tagokkal, azonban a felvételt később letörölte.

Ugyanezen álprofilt használva egy 14 éves lány is a bizalmába fogadta, és néhány nap múlva már tőle is meztelen képeket kért. Fenyegetés hatására ő is egyre több felvételt küldött, így a vádlott birtokába jutott 10 videó és mintegy 100 fénykép a sértettről. Amikor 2021 májusában a lány már nem küldött a férfinak több felvételt, a vádlott több korábban kapott képet és videót továbbított a lány édesanyja részére.

A vádlott nem csak digitális anyagokat szerzett meg a lányoktól, a megszerzett bizalmat kihasználva belépett a sértettek profiljaiba a közösségimédia-felületeken, jelszavaikat folyamatosan változtatta, hogy ne tudják visszaszerezni a fiókokat, és további képekhez jutott így hozzá.

Az ügyészség pornográf felvétel megszerzésével és átadásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettével, valamint információs rendszer vagy adat megsértésének bűntettével vádolta meg a férfit.

Mértékes indítványában a különös visszaeső vádlottal szemben 8 év börtönbüntetés és 8 év közügyektől eltiltás kiszabását kérte, valamint indítványozta, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy tevékenységtől, amelynek körében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.

Van segítség, ha ön is visszaélés áldozata volt

Ebben a cikkben a szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.