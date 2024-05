A csütörtök reggel kissé felhősen indul, de napközben az ország nagy részén napsütés várható. A nyáriasan meleg idő aztán – különösen Dunántúlon – viharosra fordul, egyes helyeken villámlás és jégeső is várható. Sokfelé élénk lesz a délkeleti szél, így erős széllökésekkel számolhatunk. Északkelet-Magyarországon azonban marad a napos, meleg idő.

Csütörtökön délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, főleg estefelé fordulhat elő a délnyugati tájakon zápor, néhol zivatar, majd később az éjszaka során az ország nyugati, délnyugati felén valószínűek záporok, a Dunántúlon néhol zivatar sem kizárt – írja a HungaroMet.

Erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, de a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Átmenetileg kevesebb, majd délutántól egyre több helyen várható ismétlődő zápor, zivatar. Néhol intenzív, nagyobb mennyiségű csapadék is előfordulhat.

Elsőfokú riasztást adtak ki

A HungaroMet szerdán elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki négy nyugati-délnyugati vármegyére (Vas, Zala, Somogy, Baranya), csütörtökön pedig 11 vármegyére adott ki figyelmeztetést lehetséges csapadék miatt.

A csütörtöki 11 közt az ország nyugati határától kiindulva megtalálható az összes vármegye Pestig és Bács-Kiskunig bezárólag, amelyekre vonatkozóan szintén figyelmeztetés van érvényben. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Legkisebb eséllyel az ország északkeleti részében lehet csapadék. A délkeleti szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik, de egy-egy viharos lökés sem kizárt – tették hozzá.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 8 és 14 fok között várható, ugyanakkor az Alföld és az Északi-középhegység szélárnyékos részein ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 21 és 26 fok között alakul.

A HungaroMet legfrissebb bejegyzésében azt is hozzátették: „A felhősödés jelenleg is zajlik, néhol már gyenge csapadék is előfordul. Éjszaka tovább növekszik a csapadék esélye, de igazán erőteljes gomolyfelhő-képződésre, valamint intenzívebb záporokra, zivatarokra elsősorban csütörtök délutántól számíthatunk”.

25-35 milliméter is eshet

Az Időkép prognózisa szerint Dunántulon akár 25-35 mm csapadék is várható, a villámlás mellett pedig apró szemű jégeső előfordulhat, ugyanakkor az ország észak-keleti része nem sok csapadékra számíthat. Az utakon készülhetünk vízátfolyásokra, heves viharban a látótávolság csökkenésére, valamint viharos széllökések dobálhatják az autókat. Még kora nyárias tartományban alakul a hőmérséklet, de a zivatarok rövid idő alatt jelentősen lehűthetik a levegőt.

Az orvosmeteorológia szerint csütörtökön a közeledő hidegfront már érezteti hatását, emiatt fejfájás, keringési panaszok, szívproblémák, vérnyomás-ingadozás, szédülés, rosszullét egyaránt jeletkezhet.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras